Musica: Trento Live Fest al via con Amoroso, Coma_Cose, Fabri Fibra, Geolier e tanti altri

Quest’estate la città di Trento si prepara ad accogliere la prima edizione del Trento Live Fest: il festival che unisce musica e territorio e che si preannuncia un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dei viaggi. Il festival si svolgerà nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno e giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 luglio all’interno della Trentino Music Arena (Via di S. Vincenzo, Trento) che, per l’occasione, ospiterà alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale italiano.

Questi i primi protagonisti annunciati del Trento Live Fest: Alessandra Amoroso, Coma_Cose, Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain, Tananai. Molti altri saranno annunciati successivamente.

Di seguito la suddivisione dei primissimi artisti annunciati per il Trento Live Fest:

venerdì 27 giugno 2025: Tba

sabato 28 giugno 2025: Geolier

domenica 29 giugno 2025: Rose Villain + Coma_Cose

giovedì 3 luglio 2025: Fabri Fibra (data zero del “Festival Tour 2025”)

venerdì 4 luglio 2025: Tananai

sabato 5 luglio 2025: Alessandra Amoroso

Dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 12 febbraio, sono disponibili in prevendita su Ticketone.it i biglietti per assistere ai concerti del Trento Live Fest, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento. Per info: www.magellanoconcerti.it

Oltre i singoli biglietti, sarà possibile acquistare anche due abbonamenti:

Abbonamento JUNE 2DAYS: sabato 28 e domenica 29 giugno 2025

Abbonamento JULY 2DAYS: venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025

Il Trento Live Fest si propone di offrire un’esperienza capace di attrarre un pubblico variegato, che non solo potrà godersi una line-up di altissimo livello, ma anche vivere a pieno le bellezze naturali e culturali del territorio trentino.

Con l’acquisto del biglietto sarà inclusa l’esclusiva Trentino Guest Card, grazie alla quale sarà possibile usufruire di tanti vantaggi sia per adulti sia per ragazzi. Grazie alla Trentino Guest Card si potrà accedere (gratuitamente o con tariffa scontata) ai principali musei, castelli e parchi naturali del Trentino, ottenere sconti nelle strutture convenzionate e usufruire di servizi esclusivi come visite guidate e degustazioni alla scoperta della città di Trento e dei suoi dintorni. E soprattutto, si potranno utilizzare liberamente con facilità tutti mezzi pubblici, evitando traffico e parcheggi. Una ragione in più per organizzare da subito uno splendido weekend in Trentino. Tutte le info per usufruire della Trentino Guest Card e sulla validità della stessa saranno pubblicate sul sito www.magellanoconcerti.it

Partner del Trento Live Fest sono:

Nunu’s Italia , nota azienda Trentina, leader nazionale nel mondo della ristorazione legata ai grandi eventi, porterà all’interno della Trentino Music Arena l’eccellenza dei prodotti del territorio Trentino con numerosi foodtruck dal design esclusivo che offriranno al pubblico una selezione curata di specialità locali, dimostrando come la qualità possa essere garantita anche in eventi di grandi dimensioni. Il pubblico potrà scegliere tra una vasta gamma di opzioni culinarie, trasformando la pausa ristoro in un momento di cultura gastronomica, intrattenimento e divertimento. Un’attenzione particolare verrà riservata alla sostenibilità ambientale e alle filiere corte, al centro di ogni proposta alimentare, garantendo così un’esperienza culinaria di alto livello che viaggia di pari passo con l’energia della musica live;

Ticketone , Official Ticketing partner dell’evento.