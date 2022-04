Musica: è uscito “Halleluja you are my freedom”, il nuovo singolo di Margherita Buffatti

Il brano, scritto per portare un messaggio di speranza, di pace e libertà in un mondo che ha perso i valori e la vera gioia interiore, è in rotazione radiofonica a partire da oggi.

Venerdì 15 Aprile 2022

Venerdì 15 Aprile 2022

