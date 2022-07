Napoli: Maurizio De Giovanni ha lasciato l'ospedale

E' tornato a casa lo scrittore Maurizio De Giovanni. L'autore della saga letteraria che ha come protagonista il Commissario Giovanni Ricciardi, infatti, è stato dimesso oggi dall'Ospedale Cardarelli in seguito ad un ricovero di sei giorni per problemi al cuore.La notizia del suo ritorno a casa è stata accolta molto positivamente dai fan, che hanno inviato numerosi messaggi alla sua pagina Facebook. Tra loro, anche l'ex Governatore della Campania, Antonio Bassolino: "Maurizio de Giovanni è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa. Bene! Ora devi riposare un pò, caro Maurizio: è giusto per te e per Napoli", ha scritto.