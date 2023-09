Napoli: presentato il secondo "Campania Libri Festival"

Il Palazzo Reale di Napoli torna a far da cornice al "Campania Libri Festival". Dopo il successo riscontrato con la prima edizione, a cui hanno partecipato 30 mila persone, il Festival letterario finanziato dalla Regione Campania, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival (presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio) e curata dal filosofo e professore universitario Massimo Adinolfi, torna dal 5 all'8 ottobre e sarà dedicato ad Italo Calvino, in occasione del suo centenario.L'evento è stato presentato stamani a Palazzo Santa Lucia, nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Promuoviamo anche quest'anno questo bellissimo evento finanziato totalmente dalla Regione - ha dichiarato - a conferma di un impegno straordinario che stiamo mettendo nel campo della cultura, della sperimentazione anche teatrale, musicale e cinematografica.Stiamo facendo uno sforzo enorme enorme, per le condizioni di bilancio che abbiamo, per non perdere l'anima, per tenere vive la letteratura, la poesia, gli strumenti per acquisire valori positivi.Quest'anno - ha aggiunto - avremo la presenza di Feltrinelli, Mondadori che si affiancheranno alle nostre nostre case editrici, avremo una scambio con il mondo del cinema e soprattutto potremo lanciare uno stimolo ad una intera generazione che sta perdendo sentimenti profondi.In un momento come questo, in una esplosione di violenza ma anche di povertà umana, spirituale e dei giovani è importante promuovere un evento che richiama tutti".Molte le novità in programma, iniziando proprio dalla presenza di molte grandi case editrici, che con i loro stand in fiera, saranno animatrici degli oltre duecento eventi previsti, tra dibattiti, incontri, presentazioni, in una kermesse ambiziosa, che sta catalizzando l'attenzione.L'evento sarà suddiviso in quattro percorsi tematici (Le parole, le storie, i silenzi; Nel cuore del presente; Di là dal mare e lontano; Altre frequenze), ognuno dei quali contraddistinto da un colore (il verde, il giallo, il blu e il rosso), che favorirà il volo della fantasia, che è l'esortazione contenuta nello slogan di questa edizione, "E' tempo di librarti".Anche quest'anno ci saranno presenze di stampo internazionale: parteciperanno scrittori conosciuti e amati in tutto il mondo ed è prevista anche la presenza di Juergen Boos, Ceo del Salone del Libro di Francoforte, il più importante evento letterario al mondo, a cui l'Italia parteciperà il prossimo anno in qualità di ospite d'onore.Parteciperanno anche personaggi celebri del calibro di Mario Martone, Alessandro Cattelan, Antonio Latella, padre Enzo Fortunato, Luca Trapanese, Michele Reich (alias Zerocalcare), Josephine Yole Signorelli (Fumettibrutti), Salvatore Esposito, Peppe Servillo, Francesco Pannofino.Ampio spazio sarà dato alla poesia, con una sezione curata da Carmen Gallo che avrà ospiti poeti come il tedesco Nico Bleutge e il greco Dimitris Lyacos, che ha scritto una moderna "Odissea" in tre volumi, per cui è tra i favoriti al Nobel per la Letteratura.Ci saranno anche personalità del panorama italiano, come Milo De Angelis, Bruno Galluccio, Federico Italiano, Laura Pugno, Tommaso Di Dio e Marilena Renda.Inoltre, una serie di appuntamenti, a cura di Titta Fiore, si concentrerà sul confronto tra parola e immagine in ambito audiovisivo: tra gli ospiti in programma ci sonon Carlo Verdone, Pupi Avati, con Mario Martone e Ippolita Di Maio, e con le sceneggiatrici Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Monica Rametta, Federica Pontremoli.