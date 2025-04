NATO: Vertice a 3 tra Polonia, Svezia e UK

Vertice trilaterale tra il ministro della Difesa britannico Lord Coaker, il vice primo ministro polacco Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz e il ministro della Difesa svedese Pal Jonson, durante il quale è stato ribadito l'impegno del Regno Unito nel garantire la sicurezza europea e per segnare l'inizio dell'operazione che vedrà per la 1° volta aerei svedesi operare su un territorio alleato dalla sua adesione avvenuta nel 2024. Come sottolineato da Coaker, a erei inglesi voleranno per la prima volta fianco a fianco con quelli svedesi per proteggere il fianco orientale della NATO e i particolare lo spazio aereo polacco. I jet dell'UK sono arrivati ieri, mercoledì 2 aprile 2025 in una base della Polonia orientale, per partecipare a una missione di polizia aerea potenziata dell'alleanza. Gli EFA della RAF si uniranno così ai JAS 39 Gripen dell'aeronautica svedese. L'impegno del Regno Unito, recita una nota di Downing Street, rimane incrollabile nei confronti della NATO. Con le minacce in aumento e la crescente aggressività russa, è fondamentale che siamo decisamente al fianco dei nostri alleati. Questa ennesima missione di polizia aerea in Polonia mostrerà la capacità del Regno Unito di operare efficacemente con l'ultimo arrivato della NATO e di scoraggiare i nostri avversari a violare lo spazio aereo dell'alleanza, mantenendoci al sicuro in patria e forti all'estero. La missione arriva mentre gli alleati europei della NATO stanno intensificando la spesa per la sicurezza e la difesa europea. La NATO rimane la pietra angolare della difesa del Regno Unito e questo governo continuerà a perseguire una politica di difesa "NATO first" e ad assumere un ruolo di leadership nell'alleanza- continua la nota-. La Polonia è anche un partner chiave per la difesa e la sicurezza del Regno Unito, alleato della NATO e partner del Gruppo europeo dei cinque (E5). Le nostre nazioni sono state entrambe grandi sostenitrici dell'Ucraina e hanno guidato la strada nell'aumento della spesa per la difesa in Europa. Nella dichiarazione di primavera della scorsa settimana, il Cancelliere ha annunciato un ulteriore stanziamento di 2,2 miliardi di sterline per la difesa nel 2025/26. Ciò si aggiunge all'annuncio del più grande aumento sostenuto della spesa per la difesa dalla Guerra fredda, poiché il governo raggiungerà il 2,5% della spesa del PIL entro aprile 2027 e si è impegnato a raggiungere il 3% nella prossima legislatura. Questa missione segue le missioni di polizia aerea di successo del 2024 in tutto il continente. Nell'aprile 2024, sei caccia EFA con oltre duecento membri dell'equipaggio furono schierati in Romania a difesa del confine orientale della NATO, seguito poi da un dispiegamento nell'agosto 2024 di quattro F-35B in Islanda, a difesa dello spazio aereo NATO nell'estremo nord. Questa volta, sei EFA dello Squadrone II (AC) pattuglieranno lo spazio aereo polacco, dopo aver viaggiato dalla RAF Lossiemouth. Gli EFA e gli A330 Voyager della RAF svolgeranno anche la polizia aerea della NATO nel Regno Unito tramite la Quick Reaction Alert Force, con sede presso la base RAF Coningsby, Lossiemouth e Brize Norton, proteggendo lo spazio aereo del Regno Unito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.