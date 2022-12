Pesaro, il Festival Internazionale del Nuovo Cinema omaggia Giuseppe Tornatore

Torna a Pesaro il Festival Internazionale del Nuovo Cinema. L'edizione numero 59 della Mostra, diretta da Pedro Armocida, si terrà dal 17 al 24 giugno 2023.In contemporanea all'annuncio delle date, inoltre, sono stati aperti i bandi del Concorso Pesaro Nuovo Cinema, fulcro dell'evento, destinati a film, senza limiti per quanto riguarda la durata, il formato e il genere, del Concorso di Critica Cinematografica-Premio Lino Miccichè, rivolto ai più giovani, e del primo Concorso italiano sui video-saggi, destinato agli studenti di cinema a livello mondiale.In questi giorni si stanno definendo le sezioni che comporranno la nuova edizione del Festival, che durante l'edizione dello scorso anno ha goduto di grande attenzione da parte del pubblico.In merito all'Evento speciale sul Cinema Italiano, la cui organizzazione è a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia, il Comitato Scientifico, che ha come presidente Bruno Torri e di cui fanno parte Pedro Armocida, Laura Buffoni, Andrea Minuz, Boris Sollazzo, Mauro Santini, Gianmarco Torri e Walter Veltroni, ha scelto di omaggiare Giuseppe Tornatore.Durante il Festival sarà organizzata una retrospettiva dedicata ai film diretti dal regista Premio Oscar, in collaborazione con la Cineteca Nazionale. Ci sarà anche una monografia, a cura di Pedro Armocida e Emiliano Morreale, che verrà pubblicata da Marsilio Editore nella collana Nuovocinema.L'Evento si concluderà con una tavola rotonda a cui lo stesso Tornatore prenderà parte per dialogare con il pubblico."Sono felice di apprendere della decisione di dedicarmi l'evento speciale sul cinema italiano della prossima edizione del Festival. Ho sempre seguito con interesse, nel mio semplice ruolo di spettatore e amante del cinema, il prestigioso percorso di studio, indagine e analisi svolto in tanti anni dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, è pertanto per me un duplice onore trovarmi a partecipare come occasione di ulteriori approfondimenti", è il commento di Tornatore.La manifestazione è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.