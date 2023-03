Piemonte, Gribaudo (Pd): "Lavoratori casa di riposo di Asti senza stipendi e abbandonati al loro destino"

“Più di 50 persone da tre mesi non prendono lo stipendio dopo l’assurda decisione di smantellare, in cinque giorni, questo importante presidio sanitario sul territorio”.Così Chiara Gribaudo, che nella sua prima uscita in Piemonte da nuova Vicepresidente del Partito Democratico, ha voluto incontrare le lavoratrici e i lavoratori della Casa di Riposo Maina di Asti.“Nessuna risposta sul loro ricollocamento, sul loro futuro, sulle loro richieste è arrivata dalla Regione Piemonte e dalla giunta comunale sulla vicenda. Persone che hanno dato tutto nella cura delle persone durante la pandemia, ora abbandonate al loro destino. La giunta regionale trova il tempo solo per annunci e foto in giro. Dobbiamo affrontare questo problema con fermezza e senza sconti a nessuno. Inaccettabile che capiti nel pubblico".