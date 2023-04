Pio e Amedeo tornano a teatro con "Felicissimo Show"

Dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di “Felicissima Sera”, Pio e Amedeo si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo spettacolo “Felicissimo Show”, al quale si aggiungono ora 3 nuovi appuntamenti: doppia data a Catania, terza data a Bari e nuova data in Calabria.Questo il calendario delle date:28 settembre - Taranto - Teatro Orfeo (data zero)01 ottobre - Roma - Teatro Brancaccio02 ottobre - Roma - Teatro Brancaccio06 ottobre - Napoli - Teatro Augusteo07 ottobre - Napoli - Teatro Augusteo10 ottobre - Catania - Teatro Metropolitan11 ottobre – Catania – Teatro Metropolitan (nuova data)13 ottobre - Bari - Teatro Team14 ottobre - Bari - Teatro Team15 ottobre – Bari – Teatro Team (nuova data)17 ottobre - Catanzaro - Teatro Politeama18 ottobre - Rende (CS) – Teatro Garden (nuova data)21 ottobre – Montecatini (PT) - Teatro Verdi22 ottobre - Firenze - Teatro Verdi23 ottobre - Roma - Teatro Brancaccio26 ottobre - Milano - Teatro Lirico27 ottobre - Milano - Teatro Lirico28 ottobre - Milano - Teatro Lirico30 ottobre - Bologna - Teatro Europauditorium31 ottobre - Bologna - Teatro Europauditorium04 novembre - Padova - Gran Teatro Geox07 novembre - Varese - Teatro di Varese10 novembre - Torino - Teatro Colosseo11 novembre - Torino - Teatro Colosseo12 novembre - Torino - Teatro Colosseo17 novembre - Brescia - Teatro Dis_Play25 novembre - Cagliari - Opera Music Forum30 novembre - Basilea - Musical Theater01 dicembre - Basilea - Musical Theater02 dicembre - Locarno - Palaexpo FeviI biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18.00 di oggi, giovedì 20 aprile, su Ticketone e prevendite abituali. Tutte le informazioni sui biglietti su: www.friendsandpartners.it.