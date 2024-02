Poesia, “Premio Nosside nel mondo”, Pasquale Amato nomina gli Ambasciatori 2024

“La rosa dei prescelti- spiega il- entro cui sono scelti gli Ambasciatori del Nosside è quella ristretta dei Vincitori Assoluti del Premio, i quali non possono più partecipare al concorso dopo aver ottenuto il massimo riconoscimento.Sono state nominate per la prima volta le tre Vincitrici della 38^ Edizione 2023: le italianedi Reggio Calabria,di Ostiglia (Mantova) edi Civitanova Marche (Macerata)”Sono stati confermati:– Italia,– Italia,– Messico-Bolivia,– Italia,– Italia,– Italia,–Colombia,– Svizzera-Italia,– Nepal,– Brasile,– Argentina,– Polonia,– Messico,– Italia,– Italia,– Italia-Francia,– Italia,- Cuba.Il prof.ha tratteggiato le funzioni di questo “ramo particolare dell’albero sempre più universale del Premio dedicato alla poetessa locrese Nosside”, illustrato dal logo del futurista reggino Umberto Boccioni e impreziosito dall’apporto dell’orafo crotonese Gerardo Sacco.Un trittico di livello mondiale -sottolinea lo studioso- “che è in sintonia con la dimensione globale dell’unico Progetto dedicato ai poeti che si esprimono in qualsiasi lingua o idioma locale o minoritario del Pianeta Terra e in ogni forma di comunicazione, scritta, in video e in musica”.Il prof.va oltre i loro nomi e spiega come “Gli Ambasciatori svolgano il proprio compito a titolo totalmente gratuito come tutti coloro che operano nell’ambito del Nosside”.Ma essi collaborano anche nella promozione e nella diffusione del messaggio culturale del Nosside come nessun altro saprebbe fare. Addirittura – dice ancora il- “possono rappresentare in alcune circostanze il Premio su specifico mandato del Presidente e in totale sintonia con la strategia planetaria del Progetto, raffigurata dalla denominazione unica “Premio Mondiale di Poesia Nosside” e dal logo unico di Umberto Boccioni”.“Ambasciatori – conclude il- che raffigurano nitidamente lo spirito del Nosside – dalle Alpi alle Ande e all’Himalaya, dal cuore del Mediterraneo al Mare dei Caraibi e alla pampa argentina - e la sua apertura senza confini alle lingue e culture del mondo”.Un evento nell’evento, dunque, segnato e attraversato dalle vite illustri di intellettuali moderni che hanno scelto la magia della poesia come strumento per comunicare agli altri i propri stati d’animo e le proprie emozioni. Ma è sempre stato questo il vero segreto del successo internazionale del Premio Nosside.