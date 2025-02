Potenza, Safer Internet Day, Ass. Costanza: uso del web consapevole e responsabile

Oggi si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata – secondo gli organizzatori – è far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le Istituzioni e le organizzazioni della società civile, ‘Together for a better internet’ è il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione dell’iniziativa.

“In occasione di questa giornata – commenta l’assessore alla Digitalizzazione Loredana Costanza – riteniamo importante richiamare l’attenzione sull’importanza di un utilizzo consapevole, responsabile e sicuro degli strumenti digitali.

La rete offre straordinarie opportunità di crescita, apprendimento e connessione, ma comporta anche rischi legati alla protezione dei dati personali, alla cybersecurity, al cyberbullismo e alla diffusione di fake news. La sicurezza online non riguarda solo le competenze tecniche, ma coinvolge la sfera dell’educazione civica e del rispetto reciproco.

Come assessorato alla Digitalizzazione – prosegue Costanza – siamo impegnati a promuovere programmi di alfabetizzazione digitale per tutte le fasce d’età, con particolare attenzione a giovani e anziani. Per questo motivo abbiamo aderito al progetto della Regione Basilicata ‘Digitale facile’ offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per utilizzare con sicurezza e autonomia i servizi online e rendere il mondo digitale accessibile a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di istruzione.

Il digitale è uno strumento di inclusione sociale. Ci permette di partecipare attivamente alla vita della comunità, di accedere a informazioni e servizi, di relazionarci con gli altri. E ci semplifica la vita perché molte pratiche burocratiche possono essere svolte comodamente da casa, risparmiando tempo e fatica.

Ecco perché questi corsi rappresentano un’opportunità per tutti e sono stati pensati per soddisfare le esigenze di tutti, dai neofiti ai più esperti. Oggetto dei corsi sono la navigazione in Internet per utilizzare in sicurezza i motori di ricerca, la posta elettronica, i social network, effettuare acquisti in sicurezza e gestire i pagamenti online, accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (Inps, Agenzia delle Entrate, ecc.), proteggere i propri dati personali e prevenire le truffe online.

Ma l’impegno del Comune non si ferma qui – aggiunge l’assessore Costanza – dal momento che abbiamo ottenuto un importante finanziamento sulla Cybersicurezza di oltre 1,4 milioni di euro a valere sul PNRR, destinato alla realizzazione di un progetto di potenziamento della cybersicurezza per proteggere i dati e rendere la città ancora più sicura nel mondo digitale. Questo investimento strategico rientra nelle azioni volte a garantire la massima protezione dei dati sensibili dei cittadini e delle infrastrutture digitali comunali.

Il progetto si fonda su una struttura integrata e interdisciplinare, con un team qualificato in sicurezza informatica e gestione dei rischi. Gli obiettivi principali includono un’analisi dei rischi, politiche di sicurezza avanzate e difese tecnologiche come rilevamento delle minacce, firewall adattivi e crittografia. È prevista una formazione continua del personale per garantire preparazione costante contro le minacce digitali. Questa infrastruttura permetterà al Comune di creare una rete sicura e resiliente, capace di proteggere i dati sensibili e garantire la continuità operativa anche in situazioni di rischio. Grazie a questo progetto, il Comune di Potenza si conferma all’avanguardia nella promozione della sicurezza informatica, rafforzando ulteriormente la propria capacità di prevenire e contrastare le minacce cibernetiche sempre più sofisticate.

Per la comunità, i benefici includono un maggiore livello di sicurezza nell’utilizzo dei servizi digitali, la protezione dei propri dati personali contro possibili attacchi informatici e una maggiore tranquillità nell’accesso ai servizi online del Comune. Grazie a questo progetto, i dati saranno al sicuro da hacker e attacchi informatici, e i cittadini potranno usufruire dei servizi digitali del Comune con fiducia e serenità.

La cultura della sicurezza digitale – conclude l’assessore alla Digitalizzazione – è una responsabilità collettiva: istituzioni, famiglie, scuole e singoli individui devono lavorare insieme per costruire un ambiente digitale più sicuro, inclusivo e positivo per tutti.

Il digitale è un’opportunità, non una minaccia. Impariamo a utilizzarlo al meglio, per migliorare la nostra vita e quella dei nostri cari”.

“L’investimento di 1,4 milioni di euro per la cybersicurezza, – ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca – insieme ai programmi di formazione digitale, dimostra come Potenza stia guardando al futuro, garantendo non solo servizi digitali efficienti, ma anche la massima protezione dei dati dei nostri cittadini. Questa è la strada giusta per costruire una comunità digitale inclusiva e sicura”.