Premio Murmura 2023 a Eleonora Maroni e Giulia Napolitano, ricercatrici di alto profilo

Soddisfazione per la tenuta del Premio e per il successo e l’interesse che la manifestazione romana continua ad avere è stata espressa dalla Presidente della Fondazione Murmura, Maria Murmura Folino, e insieme a lei a Roma dallo stesso Prof. Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, e dal Prof. Franco Gallo, Accademico dei Lincei e Presidente della Enciclopedia Italiana che ha ospitato la manifestazione, entrambi anche membri della prestigiosa giuria del Premio Murmura.

Presenti alla cerimonia conclusiva Eleonora Maroni e Giulia Napolitano, sono le due destinatarie ex aequo del Premio Murmura di quest’anno e Christian d'Orazi, a cui è stata conferita dalla giuria una Menzione d'onore per il lavoro svolto.

Altra “Menzione di merito” è stata riconosciuta anche al dott. Andrea Conzutti, assente per motivi di salute. La Presidente Maria Folino Murmura ha ringraziato la giuria ricordando il lavoro fatto dagli accademici per la selezione delle opere in ciascuna edizione, il Prof. Pietro Rescigno, il Prof. Gianluigi Ciocca, il Prof. Damiano Nocilla.

"Dai tre lavori ricevuti alla prima edizione del Premio, siamo passati a 26 lavori nella presente quarta edizione, sul tema Emergenza sanitaria Covid 19 - aspetti giuridici, economici, sociali. Lavori di alta qualità provenienti dalle più importanti università italiane, riconoscimento importante del paziente e certosino lavoro svolto in questi anni dalla segreteria organizzativa del premio."

Un Premio dedicato alla storica figura di Antonino Murmura, Senatore della Repubblica e protagonista di primissimo piano di mille battaglie politiche in difesa del Sud e per la crescita della sua regione di origine, la Calabria, ma soprattutto per la sua provincia, Vibo Valentia, nata anni fa proprio per suo volere e per il grande impegno politico profuso in questa direzione. E’ stato il Prof. Cesare Mirabelli a ricordare la radicata dimensione culturale nella quale è maturata l'esperienza politica del Senatore Murmura, citando la Biblioteca Storica di Palazzo Murmura e ricordando del grande politico, l’umanità e la vocazione democratica, il senso dello Stato, la dimensione politica e la grandezza morale dell’uomo. Ma l’occasione è servita anche alla Presidente Maria Folino Murmura per ricordare la figura dell’Onorevole Gerardo Bianco che era stato presente in qualità di relatore all’ultima edizionedel Premio ,e che da sempre era stato vicino all’Associazione Murmura, oggi divenuta Fondazione Antonino e Maria Murmura Ha concluso la cerimonia di premiazione il padrone di casa, prof. Franco Gallo, ringraziando la Fondazione Murmura di questa presenza romana, la giuria del Premio, i giovani partecipanti e naturalmente il pubblico presente. Ma veniamo ai vincitori, o meglio alle vincitrici di questa Edizione del Premio Murmura.

Giulia Napolitano.Ha conseguito la laurea in economia aziendale in data 15/7/2020 riportando la votazione di 110 e lode presso l’Università Federico II di Napoli. Partecipa alla selezione con lo scritto: ”Know the role of women during the SME -cession: did they make a difference?”.Sono presenti tre lettere di presentazione: la prima da parte della dott.ssa Simona Catuogno, ordinario di Economia Aziendale in qualità di docente di Governance e Strategia Aziendale e di supervisore durante il dottorato in managment. I suoi lavori di tesi e i suoi scritti evidenziano abilità di approfondimento, rigore metodologico e disciplina nell’organizzazione del lavoro di ricerca. La dottoressa Napolitano ha vinto sia il premio di laurea Manlio Resta 2021 che il premio di laurea in memoria di Giovanni Marra 2021. Ha inoltre concluso un master di II livello in “Organizzazione, managment, e-government delle pubbliche amministrazioni presso l’Università Suor Orsola Benincasa e un corso di perfezionamento in Diritto Processuale Tributario presso l’università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. La dottoressa Napolitano ha superato un concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato in qualità di personale tecnico-amministrativo con competenze contabili.Una seconda lettera di presentazione è redatta dal professore Mauro Sciarelli, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Federico II di Napoli. Egli sottolinea le sue capacità di analisi critica, il rigore metodologico nella selezione delle fonti e nell’approfondimento del caso empirico ed una non comune capacità di organizzazione del proprio lavoro di ricerca.Una terza lettera di presentazione è redatta dalla professoressa Paola Coppola, professore ordinario di diritto tributario che sottolinea la solida base di conoscenza nelle materie giuridiche della candidata e le sue ottime conoscenze di lingua inglese. Conosce inoltre lo spagnolo, il tedesco, il francese ed il cinese mandarino.

Eleonora Maroni.Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza il 9/12/2021 con voti 110 e lode presso l’Università di Trento. Partecipa alla selezione con lo scritto:” Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore nell’Unione Europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore Glam alla luce dell’emergenza covid-19 pubblicato presso “Trento law and technology research group” il 19/01/2022. La lettera di presentazione è redatta dal professore Giuseppe Bellantuono che sottolinea la forte passione per lo studio del diritto, con una particolare vocazione per l’ambito del diritto privato comparato. La dott.ssa Maroni vanta un profilo di rilievo internazionale. Oltre ad un’esperienza di studio in qualità di studentessa Erasmus presso l’Università KU Leuven (Belgio), la dott.ssa Maroni ha ottenuto il certificato “Copyright X” attestante la frequentazione dell’omonimo corso promosso dall’Università di Harvard e dall’Università di Trento in materia di copyright statunitense. Inoltre la dott.ssa Maroni ha conseguito un LLM in “Intellectual Property and the Digital Economy” presso l’università di Glasgow. Gli interessi accademici che la dott.ssa ha coltivato con più vivo interesse sono quelli inerenti al diritto della proprietà intellettuale. “Il suo scritto mira a promuovere un miglior bilanciamento tra gli interessi economici sottesi al diritto d’autore e le libertà a fondamento costituzionalizzato degli utenti, la cui partecipazione al progresso scientifico viene ostacolata dalle privative autoriali che inibiscono la circolazione dei contenuti e la loro digitalizzazione. La messa in discussione del diritto d’autore è divenuta una necessità pressante alla luce dell’emergenza covid-19”.

Un Premio di grande prestigio, insomma, riservato alla qualità e al merito di ricercatori di cui sentiremo parlare molto in futuro.