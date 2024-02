Proposta di legge regionale in Lombardia per il sostegno, la tutela e la promozione della musica popolare

Una interessante Proposta di Legge regionale è stata appena depositata alla Regione Lombardia ed assegnata alla Commissione Cultura.

Un progetto di grande valore e di positivo impatto nel mondo della musica popolare, in una Regione che annovera centinaia di realtà operative nel settore, tra Gruppi bandistici, Istituzioni private e amatoriali, Cori alpini o aziendali e numerose Fanfare bersaglieresche.

Il titolo della Proposta: “Tutela, valorizzazione, promozione sostegno delle Bande musicali, Fanfare, Cori e Gruppi folk della Lombardia” non lascia dubbi sulla estensione e l’importanza che si attribuisce al provvedimento con il quale il Governo Regionale lombardo potrà impegnarsi su un fenomeno culturale dal forte radicamento popolare e dagli importanti risvolti sociali.

Come è noto, le Bande della nostra grande tradizione regionale così come le prestigiose Fanfare dei Bersaglieri e i Cori amatoriali, rappresentano un aspetto significativo del tessuto sociale del nostro Paese cogliendone il senso di comunità, di appartenenza, con momenti di autenticità, di svago e di solidale aggregazione nel segno della nostra ineguagliabile tradizione musicale.



Sostenere queste realtà, che in gran parte corrono il rischio di scomparire, è un dovere che deve trasformarsi in un impegno costante di sostegno finanziario e organizzativo per tutto il settore comprese le Scuole e le Accademie musicali.

L’auspicio è che la Proposta diventi, al più presto, norma operativa e apra la strada ad analoghe iniziative nelle altre Regioni italiane.

Un grande plauso al proponente Consigliere regionale Massardi e alla Regione Lombardia da parte di ANB da sempre interessata alla salvaguardia delle proprie tradizioni musicali ed in particolare alla tutela ed al sostegno delle 70 Fanfare che costituiscono il patrimonio inestimabile del Sodalizio cremisi e una autentico orgoglio Nazionale.