Quirinale, Zaia: "Elezione di Draghi avvenga al primo scrutinio"

"Se Draghi decide di andare al Quirinale dovrà andarci con il primo scrutinio, ma pianifichi bene il tutto. Io auspico che si andrà alla fine naturale di questa legislatura. Non abbiamo tempo da perdere in divagazioni, abbiamo il PNRR, dobbiamo approfittare di questo momento d'oro per il Paese".Lo dichiara, in un’ intervista televisiva alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai Tre, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.