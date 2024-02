Rai Calabria, festa in onore del Vescovo di Cosenza Mons. Cecchinato

Grande festa ieri all'ora di pranzo per l'arrivo in sede, alla RAI di Viale Marconi, dell'Arcivescovo di Cosenza Mons. Giovanni Cecchinato, accompagnato da don Salvatore Fuscaldo, parroco della Chiesa di Sant'Aniello che è la chiesa che sta di fronte al palazzo della RAI, e che aveva già promesso nei mesi scorsi al direttore di Sede, Massimo Fedele, e al Capo della Redazione Giornalistica Riccardo Giacoia, una nuova vista privata prima della tradizionale messa di Pasqua.

A ricevere il vescovo c'erano i vertici della RAI calabrese, lo stesso Massimo Fedele, Riccardo Giacoia e l'ex Caporedattore Pasqualino Pandullo che già in passato da responsabile della redazione giornalistica aveva ricevuto in visita ufficiale mons. Cecchinato al suo arrivo a Cosenza.

L'arcivescovo si è fermato a pranzo con tutti loro, nella mensa aziendale dove in suo onore lo chef Salvatore Perri, storico chef della RAI calabrese, ha preparato per lui un piatto di lagane e ceci, polenta con il sugo della trippa, e lo stinco di maiale. Frutta e caffè alla fine.

Originario di Latina, titolare della diocesi Vescovile di San Severo, nel corso della sua prima visita ufficiale alla RAI mons. Giovanni Cecchinato aveva raccontato di avere nostalgia per la trippa che si faceva in quei posti, e puntualmente lo chef Salvatore Perri che lo aveva sentito dire queste cose si era ripromesso di soddisfare il suo desiderio nella prima occasione utile. Così è stato.

Accoglienza da grandi occasioni per il presule, in una sede e in una redazione giornalistica dove l'attenzione verso la Chiesa locale per la verità è sempre stata molto alta.

Dopo il pranzo, l'Arcivescovo ha saltato tutti, uno per uno, e ha promesso al direttore di Sede Massimo Fedele che tornerà negli studi della RAI, questa volta su invito del responsabile di RAI Senior Gianpiero Mazza, per celebrare il tradizionale precetto Pasquale.

Insomma, una giornata all'insegna della simpatia istituzionale e della cordialità reciproca.E’ inutile dirvi che il più felice in assoluto ieri era proprio Salvatore Perri, per un giorno di gloria che forse neanche lui aveva messo in conto. Come dire? Tutti i salmi finiscono in gloria.