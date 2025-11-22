Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 16:10
Regionali 2025: Social, elezioni nel mirino del popolo dei follower

La polarizzazione dell'ultima settimana può aiutare a frenare l'astensionismo? Il focus di Arcadia.

(Prima Pagina News)
Sabato 22 Novembre 2025
Roma - 22 nov 2025 (Prima Pagina News)

La polarizzazione dell'ultima settimana può aiutare a frenare l'astensionismo? Il focus di Arcadia.

Alla vigilia del voto in Veneto, Puglia e Calabria, la società di comunicazione Arcadia ha analizzato l'atteggiamento degli utenti dei social network rispetto al tema elezioni regionali. "I dati delle conversazioni digitali - spiega Domenico Giordano, amministratore di Arcadia - evidenziano una crescita delle menzioni e delle interazioni".

 

Ma non basta perché "nonostante questo incremento di interesse sul tema, lo spaccato socio-grafico degli utenti - conclude lo spin doctor Giordano - evidenzia che a discutere di politica ed elezioni è quasi sempre lo stesso idealtipo di utente". (Fonte arcadiacom.it).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

www.laltritaliaambiente.it

