Aggiornato alle 20:29
Regionali Puglia: Decaro è il candidato del Pd. Schlein: "Lui è più competitivo"
"Emiliano continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione".

(Prima Pagina News)
Martedì 02 Settembre 2025
"Emiliano continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione".

"Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali". Così la Segretaria del Pd, Elly Schlein.

Emiliano, aggiunge, "ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative".

Il Governatore uscente aveva fatto sapere di aver intenzione di candidarsi al Consiglio Regionale. "Continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione - spiega la leader dem - essendo stato protagonista in questi dieci anni da Presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia.

Tutto il Partito Democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità e siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante per noi, ben oltre i confini della Regione che ha guidato in questi anni".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Contatti

