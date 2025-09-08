Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:45
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Regionali, Salvini: "L'alleanza è solida, troveremo l'accordo ovunque"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Regionali, Salvini: "L'alleanza è solida, troveremo l'accordo ovunque"

"Quella di Occhiuto è una ricandidatura naturale, abbiamo candidati di eccellenza politici e non politici, imprenditori, tecnici, esperti".

(Prima Pagina News)
Lunedì 08 Settembre 2025
Catanzaro - 08 set 2025 (Prima Pagina News)

"Quella di Occhiuto è una ricandidatura naturale, abbiamo candidati di eccellenza politici e non politici, imprenditori, tecnici, esperti".

“Nel centrodestra abbiamo amici e alleati, poi è chiaro che ognuno compete e punta ad arrivare primo. E’ un’alleanza che, sia a livello nazionale che regionale, è solida, a differenza di altri che si trovano insieme per interesse. Troveremo l’accordo ovunque, il prima possibile, quindi non c’è nessun tipo di problema”.

E' quanto ha dichiarato il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante un punto stampa a Catanzaro, a margine della presentazione delle liste a sostegno del Governatore uscente, Roberto Occhiuto.

Quella di Occhiuto, ha riaffermato il Vicepremier, “è una ricandidatura naturale, abbiamo candidati di eccellenza politici e non politici, imprenditori, tecnici, esperti”. “La Regione ha fatto tanto in questi anni, recuperando i ritardi ereditati da altri. Certo, noi puntiamo a fare sempre meglio. Non ci poniamo limiti, avremo cinque anni per prendere in mano una Calabria che merita tanto”, ha evidenziato.

Per quanto riguarda la Lega, ha aggiunto Salvini, “l’obiettivo è diventare il primo partito di riferimento per i calabresi, per i giovani e per i lavoratori. Quattro anni fa la Lega in Calabria quasi non esisteva, oggi invece possiamo dimostrare che se ci impegniamo a fare una cosa, la facciamo”.

In meno di tre anni, ha proseguito, in Calabria sono stati fatti investimenti per diciotto miliardi e mezzo, un impegno senza precedenti: “Una cifra che si traduce in cantieri concreti, dalla statale 106 all’alta velocità fino a Reggio Calabria, passando per la trasversale dell’entroterra, per l’ammodernamento dell’A2 e per il ponte sullo Stretto, finalmente progettato e finanziato, con l’apertura dei cantieri nelle prossime settimane. Un cambio epocale riporterà in Calabria tanti giovani che sono stati costretti a scappare. E ancora interventi su dighe, risorse idriche, aeroporti e sul porto di Gioia Tauro, nella convinzione che il mondo guarderà la Calabria dalle prossime settimane”.

Salvini ha anche espresso la volontà di rendere la Lega una “forza guida”, in vista anche delle elezioni amministrative, in programma per la prossima primavera: “Crotone, Reggio Calabria, ci sono tanti Comuni che vanno al voto dove si può fare di più e di meglio”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

centrodestra
Matteo Salvini
PPN
Prima Pagina News
Regionali
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.