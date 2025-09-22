Regionali Veneto, Salvini: "Alberto Stefani è a disposizione della coalizione di centrodestra"

"Conto che il centrodestra decida il prima possibile per la Puglia, per il Veneto, per la Campania, come abbiamo deciso per tutte le altre regioni.

Sentivo ieri Luca Zaia, che è stato il governatore più amato d'Europa, che parlava di Alberto Stefani: sarebbe il governatore più giovane d'Italia, 32 anni, ha fatto il sindaco per anni. E' parlamentare, conosce il territorio, sa amministrare, sa ben gestire, lo mettiamo a disposizione del centrodestra".

E' quanto ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a margine di un sopralluogo in un cantiere ferroviario a Donnas, in Valle d'Aosta, dove è in corso l'elettrificazione della linea Aosta-Ivrea, in riferimento a quanto detto ieri a Pontida dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, secondo cui in Veneto "il nostro candidato è Alberto Stefani, poi capiremo cosa deciderà il tavolo. Se il candidato sarà della Lega sarà Stefani, se non sarà della Lega sarà un problema".