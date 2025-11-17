Regionali Veneto, Salvini: "Mi interessa che Zaia prenda tantissimi voti e che Stefani diventi presidente"

"A me interessa che Luca Zaia prenda tantissimi voti, la Lega prenda tantissimi voti e da martedì prossimo Alberto Stefani sia il presidente".

Così il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro a Isola della Scala (Verona), ha commentato le intenzioni del governatore uscente del Veneto, Luca Zaia.

"Poi Zaia - ha proseguito - per quello che ha fatto di grande in questi 15 anni può assolutamente decidere cosa fare per i veneti, in Veneto o altrove".

"E' vero - ha detto ancora Salvini - che i sondaggi dicono che Stefani è vincente, che il centrodestra è nettamente in vantaggio, però mi piacerebbe da ministro e da segretario della Lega che Stefani fosse governatore col voto di tantissimi veneti, di milioni di veneti, perché sarà più forte.

Quindi poi con Luca parleremo dalla settimana prossima in avanti. Ha accettato di essere capolista della Lega in tutte le province per raccogliere anche giustamente il ringraziamento di 15 anni di risultati eccezionali", ha concluso il vicepremier.