Autonomia differenziata: domani Calderoli a Venezia per firma pre-intesa con il Veneto

Il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, sarà a Venezia domani, per la firma della prima pre-intesa sull'autonomia differenziata. Sempre domani saranno firmate anche le pre-intese con la Lombardia, seguiranno dopodomani Piemonte e Liguria.

Secondo quanto fa sapere una nota, la firma è "a nome del Governo e con l'autorizzazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso soddisfazione per l'attuazione del programma di Governo e condivide il percorso intrapreso per il completamento dei negoziati".

Secondo quanto prevedono le singole pre-intese, il governo e le rispettive Regioni firmatarie dovranno concludere i negoziati già avviati, per raggiungere un'intesa su funzioni riguardanti queste materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario.

La firma con il governatore del Veneto, Luca Zaia, è in programma domani mattina alle ore 10, a Palazzo Balbi a Venezia; nel pomeriggio, alle ore 17.00, Calderoli sarà a Palazzo Lombardia a Milano insieme al governatore Attilio Fontana. Dopodomani, alle ore 10.00, è prevista la firma con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, presso il Grattacielo Piemonte a Torino, mentre nel pomeriggio, alle ore 14, il Ministro sarà al Palazzo Regione Liguria a Genova, per la firma della pre-intesa con il governatore Marco Bucci.