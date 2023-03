Renzi: "Chi vandalizza l'arte merita di essere punito"

"Elly Schlein ha detto che chi protesta anche imbrattando i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. Io non sono per niente d'accordo.Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio non è un seguace della scienza: è un vandalo che fa del male alla cultura, alla bellezza, all'identità di un popolo. Chi vandalizza l'arte non merita di essere ascoltato: merita di essere punito".Così, nella sua Enews, il capo politico di Italia Viva, Matteo Renzi.