Rete4: "Fuori dal Coro" ricorda Maurizio Costanzo, focus su attentato mafioso

Domani, martedì 28 febbraio, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano analizzerà le promesse non mantenute dalla politica: dal mancato taglio dei costi della spesa pubblica al perdurare dei problemi in ambito sanitario e nella viabilità ferroviaria.Ampio spazio sarà dedicato al ricordo di Maurizio Costanzo, con un focus sull’attentato di stampo mafioso subito il 14 maggio 1993.E ancora, un’inchiesta sul mondo degli alloggi popolari di Ostia in mano alla criminalità e un reportage sulla nascita di diversi biolaboratori in Italia.