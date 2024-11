RIFF Awards 2024: Roma Celebra il Cinema Indipendente Internazionale

Torna dal 15 al 22 novembre 2024 la XXIII edizione del RIFF Awards – Rome Independent Film Festival. Sono 13 le sezioni del concorso, nazionali e internazionali, che verranno valutate da una giuria di esperti. Il RIFF, oltre alle opere in concorso, presenterà dei Focus dedicati a diversi paesi stranieri.

Le proiezioni al cinema Aquila di Roma e il 13 novembre al Cinema Troisi per la conferenza stampa. Tra gli ospiti del festival Giorgio Pasotti, Lina Sastri e tutti i registi e interpreti delle opere in concorso.

Per i film in concorso dall’Italia: Di noi 4 di Emanuele Gaetano Forte, Emilio Lussu, il processo di Gianluca Medas, La casa di Ninetta di Lina Sastri, Settimo Grado di Massimo Cappelli, Tre regole infallibili di Marco Gianfreda.

Per la sezione internazionale: Memories of a Burning Body di Antonella Sudasassi Furniss - Costa Rica/Spagna, Next to Nothing di Grzegorz Dębowski - Polonia, Salli di Chien di Hung Lien di Taiwan/Francia, The Book Of Jobs di Kayci Lacob - USA, Underground Orange di Michael Taylor Jackson - Argentina/USA.

Sul fronte del documentario dall’ Italia in anteprima mondiale troviamo; Arcadia America di Raffaele Manco Non chiudete quella porta di Renzo Chiesa e Paolo Boriani, The Erasmus Generation di Vincent Imperato.

Per i documentari stranieri: After The Odyssey di Helen Doyle - Italy/Canada, Apple Cider Vinegar di Sofie Benoot - Belgium/Netherlands, The Click Trap di Peter Porta - Spain/France, The Sunshine Dreamer di Shawn Rhodes – USA.

Si aggiungono le sezioni dei corti italiani e stranieri e quelli di animazione in concurso.

Tra gli eventi e le masterclass di quest’anno: il tributo al Climate Future Film Festival (micro-festival interamente dedicato al tema del cambiamento climatico) introdotto da Bill McKibben, rinomato autore e ambientalista americano, in cui il pubblico potrà esplorare diverse prospettive e storie che mettono in luce le sfide e le soluzioni legate al clima.

Spazio ai libri con la presentazione di La ragazza che amava Miyazaki edito da Einaudi. Sul tema del paesaggio Landscape2024, 10 opere audiovisive selezionate per la terza edizione della call internazionale curata dal collettivo Zeugma e che chiama a raccolta sound artist e video artist per proporre una riflessione sul vasto tema del paesaggio.

Venerdì 15 al Nuovo Cinema Aquila il FORUM: VP = VFX on SET in cui Cristian Casella, Francesco Grisi, Nicola Sganga e Francesco Mastrofini, dialogheranno sul futuro dei VFX ad alto budget, a cavallo tra intelligenza artificiale e fedeltà alla vita reale. Il RIFF quest’anno ha deciso di porre l’attenzione sulle virtual production per provare a scoprire in che modo i set digitali delineeranno il futuro del cinema.

Il giorno seguente, 16 novembre al Nuovo Cinema Aquila continua l’esplorazione nel mondo della fotografia cinematografica. Dopo aver ospitato Luciano Tovoli, Fabrizio Lucci, Gergely Poharnok, Federico Annicchiarico, Sandro de Frino, quest'anno il RIFF ospita Paolo Carnera. Tra i suoi lavori citiamo le collaborazioni con Mario Martone per Nostalgia e Laggiù qualcuno mi ama (entrambi del 2022); con Paolo Taviani per Leonora addio (2022); con i fratelli D’Innocenzo per La terra dell’abbastanza (2018), America Latina (2022) e Favolacce (2020). Quest'anno è stato premiato con il David di Donatello per la fotografia nel film "Io Capitano" di Matteo Garrone.

In giuria il consulente di progetti audiovisivi Cristian Casella, Sophie Chiarello, regista italo-francese, produttrice e ispettrice di produzione Sonia Cilia, il regista, commediografo e attore Pietro De Silva, la produttrice Delegata Emma Esposito, il supervisor di visual effects Francesco Grisi, la production supervisor Carolina Iorio, le giornaliste Antonia Matarrese e Miriam e Mauti, il Produttore Esecutivo Andrea Passalacqua e Nicola Sganga esperto di VFX.

I biglietti singoli per le proiezioni si possono acquistare direttamente presso la biglietteria del Nuovo Cinema Aquila di Roma (via Aquila 66/74). Per i percorsi di mobilità sostenibile consulta la pagina: riff.it/il-festival/i-luoghi-del-festival/

Il Festival, a cura dell’Associazione Culturale RIFF, è realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema - Ministero della Cultura e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 - 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con LEA e SIAE.