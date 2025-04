Rocca: "Realizzato piano di sviluppo industriale per il Lazio di oltre 550 mln"

"Abbiamo realizzato un piano di sviluppo industriale, per il Lazio, pari a oltre 550 milioni di euro: una cifra mai investita prima nei nostri territori. Ho voluto ricordarlo in occasione del convegno organizzato da Confapi Lazio.

Ci troviamo in un momento storico estremamente particolare. Il ruolo della politica è quello di portare una visione del futuro. Non bastano i fondi, serve il dialogo e, soprattutto, serve la consapevolezza di dove vogliamo arrivare.

Questo è il periodo in cui dobbiamo davvero lavorare fianco a fianco ed essere bravi lettori delle dinamiche sociali, imprenditoriali ed economiche. Il nostro sistema ha bisogno di crescere. Non dobbiamo perdere questo treno. L'attenzione al mondo dell'impresa, nel Lazio, è prioritaria per noi. Abbiamo recuperato un gap enorme e stiamo cercando di colmarlo".

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.