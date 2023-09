Roma: nasce il Parco degli Uncinetti. Un progetto di Arte rigenerativa dei territori comuni

A Roma nasce il Parco degli Uncinetti. L’idea è legata al progetto NART, Natura Arte Roma, nato dal desiderio di NS Nuove Sinergie e della sua Presidente, la storica dell’arte e curatrice Nicoletta Rossotti, per presentare al pubblico il lavoro svolto in circa 3 anni nell’area ora denominata “Parco degli Uncinetti”. L’evento avrà luogo sabato 30 settembre, dalle ore 11.30 alle ore 19.00, al in Via Cortina d’Ampezzo,251.



Questa zona grazie, soprattutto, al lavoro svolto dal presidente dell’associazione culturale Amici del XV Municipio, Francesca Merola, ha rivestito un nuovo ruolo, diventando punto di riferimento per i cittadini del quartiere e un esempio di come, i progetti artistici, uniti alla volontà migliorativa e al lavoro sul campo dei cittadini supportati dall’aiuto delle Istituzioni, possono “educare” il pubblico ad un suo diverso degli spazi, consentendo di vivere al meglio la città.

Sabato alla presentazione del Parco degli Uncinetti interverranno: Marcello Ribera, Assessore alle Politiche Ambientali e Tatiana Marchisio Assessore alle Politiche Scolastiche e Culturali del XV Municipio del Comune di Roma. Parteciperanno anche diversi artisti che, con le loro opere e le loro performances, daranno un contributo estetico e sociale per la valorizzazione del territorio attraverso esperienze coinvolgenti e stimolanti che faranno riflettere sull’importanza dello spazio e dell’ambiente in cui si abita, mettendo in primo piano l’interesse per la natura e l’Arte. È prevista anche la partecipazione di Massimiliano Ligrani con una sua nuova installazione.

Lo scopo è far capire che, lavorando in sinergia con senso civico e di appartenenza, anche un’area in forte stato di degrado, attraverso il lavoro costante ed opere di land art, rivestimento di alcuni alberi con tessuti utilizzando la tecnica dello yarn bombing e dell’urban knitting, o coprendo gli spazi con il mosaico, ha potuto trasformarsi in un parco in cui l’arte gioca un ruolo inclusivo e costante accanto all’impegno dei cittadini del XV Municipio.

NART desidera estendere questo tipo di interventi in tutto in territorio romano, coinvolgendo anche altri Municipi. Per questo sabato 30 settembre sono state invitate a partecipare alla giornata diverse Istituzioni tra le quali: il Comune di Roma, la Regione Lazio, il Presidente del Municipio, l’Assessore alla Cultura, il Presidente del Consorzio, l’Assessore ai Beni Ambientali e, naturalmente, tutti i cittadini.