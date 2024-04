Roma, sociale, Funari: "Inaugurato immobile in Municipio VIII per percorsi d'autonomia per disabili"

L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari ha inaugurato un nuovo immobile in via Aldo Ballarin, nel Municipio VIII, destinato a percorsi di autonomia per persone disabili.Il progetto è stato finanziato con fondi Pnrr "Misura 5 inclusione e coesione" che prevede di valorizzare immobili del patrimonio comunale, tra cui quelli sottratti alla criminalità organizzata, da destinare a percorsi di autonomia per persone con disabilità. Roma Capitale è risultata assegnataria del finanziamento complessivo di n. 30 progetti per un totale di 21 milioni di euro.L'obiettivo è fornire servizi sociali e di comunità alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica."I fondi del Pnnr - sostiene l'assessora Barbara Funari - rappresentano un grande investimento per Roma per riqualificare il patrimonio pubblico, per aumentare e migliorare gli spazi per i servizi ed i progetti sociali. Siamo a quota 3 case già aperte nella Capitale per accogliere, dare una casa e un futuro in autonomia e dare diritti di cittadinanza alle persone con disabilità".L’intervento di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile di via Ballarin, a cura dell' Asp Asilo Savoia, ha previsto una riorganizzazione degli spazi per consentire la creazione di un'unità abitativa per 4 beneficiari più un operatore. È stato previsto anche l’allestimento e l’arredo per il terrazzo per creare uno spazio che i beneficiari possano utilizzare anche durante l'autunno e l'inverno.