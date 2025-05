Roma: successo ed emozioni per la presentazione di "Fugaci frammenti d'anima", libro di poesie di Maria Pia Cappello

In un'atmosfera carica di emozione e di grande partecipazione culturale, si è svolta il 28 aprile, alle ore 17.00, presso la prestigiosa sala del Carroccio la presentazione del libro di poesie della Prof.ssa Maria Pia Cappello “Fugaci Frammenti d’anima”. L'evento ha registrato una presenza di pubblico di altissimo profilo culturale e professionale, confermando l'interesse vivo verso la produzione poetica contemporanea.

A dare grande rilievo alla presentazione del libro è stata la partecipazione dell’Onorevole Rachele Mussolini, la cui presenza ha conferito un tono solenne e coinvolgente all’evento. Ha declamato alcune poesie con notevole enfasi ed espressività, trasmettendo ai numerosi invitati tutta l’intensità emotiva e il valore umano racchiusi nei versi, dando così un grande contributo alla diffusione della cultura e alla valorizzazione della poesia nel mondo come strumento non solo di riflessione, ma anche di unione e solidarietà internazionale.

La serata è stata condotta con eleganza e alta professionalità dalla Dott.ssa Stefania Cacciani, grande amica della scrittrice con la quale ha condiviso altre presentazioni di libri d’arte, ad esempio al Senato e in Sicilia. La moderatrice ha saputo gestire con grande maestria i tempi e gli interventi, garantendo un perfetto equilibrio tra pause e argomenti. Grazie al suo inconfondibile stile, ha creato un armonico clima di ascolto e dialogo tra il pubblico e i relatori, favorendo la partecipazione attiva e rendendo l’incontro non solo ben organizzato, ma anche interessante e condiviso.

La presentazione si è distinta per la presenza di relatori di elevato spessore culturale.

L’avv. Carla Montani ha brillantemente colto i momenti più importanti della vita della scrittrice, soffermandosi in particolare sulla sua infanzia e sul ruolo centrale della famiglia. Attraverso i ricordi e le esperienze vissute, ha fatto emergere il ritratto di un nucleo familiare ricco di affetto, principi solidi e valori autentici. La sua declamazione della poesia sulla violenza contro le donne è stata toccante e carica di significato. Con voce sicura e profonda partecipazione emotiva, ha trasmesso tutto il dolore e la speranza espressi nel testo.

Il Dott. Lucio Dessolis, ha declamato alcune poesie con perfetta intonazione, evidenziando ritmo, musicalità e sentimento, rendendo l'ascolto un'esperienza intensa, attenta e coinvolgente. E’ emerso un grande affetto e una profonda gratitudine nei confronti dei genitori, emozionando e toccando il cuore di chi ascoltava. Attraverso una poesia sulla bellezza che svanisce, ha dato voce all’illusione di fermare la forza silenziosa del cambiamento.

Il giornalista Prof. Giustino Setteducati ha offerto una lunga e completa analisi del libro, evidenziandone le principali caratteristiche stilistiche, tematiche e simboliche, collocandolo con acume all'interno del panorama poetico contemporaneo. Analizzando il titolo del libro, la fugacità è un concetto molto poetico, spesso legato al tempo, alla vita, alla bellezza che passa, ai momenti che sfuggono. Collegare il fugace ai frammenti significa che la poetessa vuole ricomporre il Tutto nella percezione dell’universo poetico. Lo stile originale delle 122 poesie non è solo una scelta tecnica, ma una manifestazione di verità interiore e sensibilità: scrivere per raccontare un mondo che spesso è confuso, spezzato, frammentato, difficile da interpretare. È una poesia che respira, soffre, ama e resiste. Una poesia viva. Una poesia vera. Una poesia che dona e illumina la speranza.

Un momento particolare è stato quello dedicato all’ematologa Prof.ssa Lucia Granati, che ha presentato una relazione del giornalista Dott. Luciano Ragno sulla propria attività scientifica e ha raccontato del suo hobby preferito: la fotografia, arricchendo la presentazione con una singolare riflessione sulle connessioni tra fotografia, scienza e poesia.

La Dott.ssa Maria Farcomeni ha declamato con emozione una poesia dai significati positivi, carica di speranza, ottimismo, solidarietà e fiducia nel futuro.

Ha concluso la serata la Prof.ssa Maria Pia Cappello, dedicando questa presentazione al fratello Severino, recentemente scomparso. Un uomo esemplare e pieno di grandi valori. Forte il legame anche con la sorella Antonietta alla quale ha dedicato un libro “Amore e Pace”, presentato nella Sala Stampa di Montecitorio. La scrittrice ha poi raccontato di aver sempre scritto libri d’arte. La poesia è per lei il coraggio di dire ciò che spesso resta nascosto negli angoli più fragili dell’anima. Uno strumento potente, non solo per esprimere, ma anche per trasformare il cuore degli uomini e il mondo. Capace di toccare ciò che è invisibile, costruisce ponti tra persone, culture, storie e sensibilità diverse. Compagna silenziosa che non abbandona mai, mantiene accesa la fiamma in grado di illuminare i luoghi più bui e riscaldare i momenti più freddi. La poesia è un rifugio, una guida, una finestra sempre aperta sul mondo, talvolta distratto e indifferente, ma sempre pronto a cogliere le emozioni e, come un seme, trasformarle in frutti colorati di amore, solidarietà e gioia infinita.

Il successo della presentazione conferma quanto la poesia abbia ancora oggi un valore importante e significativo, capace di unire mondi diversi, unire ponti e generare autentica bellezza.

Edizioni Dott. Franco Alimena - Orizzonti Meridionali. Grafica Dott.sa Benedetta Buratti.

Tra i numerosi presenti il Marchese Dott. Emilio Petrini della Fontanazza, i soci del Rotary Club Roma Acquasanta Dott. Francesco Miscioscia, Dott.sa Giuliana Bianco, Dott. Alessandro Amato, la cantante Jazz Cinzia Tedesco, Dott.sa Silvia D’Altiero, Dott.sa Gioia Pasquinelli, Dott.sa Maria Marchetti, giornalista Giornale Diplomatico Dott. Ciro Maddaloni, Maestro Massimiliano Vari, Dott.ssa Angiolina Marchese, scrittore Ing. Francesco Dessolis, Dott.ssa Angela Riccio de Braud, Dott. Daniela Schiazzano, Dott. Alberto Zobbi, Ing. Pierfilippo Belisano, Dott.ssa Marina Romualdi, Prof.ssa Caterina Grassi, giornalista Dott.ssa Paola Lui, giornalista Dott. Paola Cambria, Dott.ssa Emanuela Cavallo, Dott.ssa Lucia Iannilli, Dott.ssa Elena Pastore, Presidente della Lucchese calcio Benedetto Mancini. Dott.ssa Domenica Giaco, atelier di moda Dott.ssa Bruna Fortuna Gentilini, Dott. Massimo Gentilini.

Fotografo ufficiale Giancarlo Fiori.