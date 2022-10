Roma, successo per la chiusura di Books for Peace 2022

Si è conclusa ieri a Roma, presso la prestigiosa Sala delle Bandiere dell’Ufficio del Parlamento europeo, la serie di appuntamenti della sesta edizione del Premio Internazionale Books for Peace dedicato al tema “La Migrazione: Cultura e Diritti Umani per una Europa Universale attraverso inclusione, crescita e sviluppo", in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento Europeo Italia, UniFunvic, Club Unesco Brasile, Bfuca, Iadpes, Sport Academy, International Foundation of Tolerance e Geneva World Peace Festival.La programmazione di eventi di Books for Peace 2022 è iniziata il 10 settembre scorso presso la Sala Tirreno della Regione Lazio unitamente al concorso letterario svolto negli Istituti di Reclusione di Regina Coeli e Rieti ed è proseguita l’11 settembre a Dubai, presso l'Accademia Internazionale della Cultura e delle Scienze.Books for Peace 2022 ha riscosso notevole successo ed è stato inserito anche all'interno dell'importantissima manifestazione internazionale "Diplomacy: Festival della Diplomazia".Dopo i saluti dell'Assessora Barbara Funari in rappresentanza del Sindaco del Comune di Roma, di S.E. Mons Francesco Savino - Vicepresidente della Cei per l’area Sud, di Salvatore Cimmino - “A nuoto nei Mari del Globo”, del Dr. Igor Lanzoni – Ceo di Sport Academy, il Presidente del Premio Internazionale Books for Peace Antonio Imeneo ha dato il via alla premiazione consegnando la significativa pergamena ad illustri rappresentanti di vari settori.Fra i premiati: la Dr.ssa Chiara Cardoletti - Rappresentante Unhcr Italia, Santa Sede di San Marino; il Prof. Valerio De Cesaris - Magnifico Rettore Università per Stranieri Perugia; S.E. Mons. Francesco Savino, Vicepresidente della Cei per l’area Sud; il Dr. Roberto Rossi - Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio; il Dr. Matteo Biffoni, Delegato Anci all’Immigrazione e Politiche per l’Integrazione; l’ Avv. Antonino Di Renzo Mannino, International Académie Diplomatique Pax et Salus; la Prof.ssa Carmela Pace, Presidente Unicef Italia; il Dr. Francesco Riva - Consigliere Cnel; l’Avv. Dr.ssa Roberta Tesei, Presidente Associazione Nazionale Giudici di Pace e l’Arch. Teresa Gualtieri, Presidente della Ficlu – Antonio Albanese e Lino Mancini.Ciascun premiato ha dato una sua personale testimonianza dell’impegno proferito negli ambiti della migrazione, dell’accoglienza e della tutela dei diritti.