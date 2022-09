Roma: un evento del cuore, “All’ombra del Giardino di Dany…tutto in una sera”

Un evento del cuore quello che si svolgerà presso lo spazio esterno di Cotem, lo spazio culturale situato in via del Casalone, che domenica 25 settembre ospiterà a terza edizione della rassegna “All’ombra del Giardino di Dany…tutto in una sera”.L’iniziativa è dedicata alla memoria del giovane Daniele Pacifici, guardia giurata di appena 27 anni, scomparso dopo una dura e lunga battaglia contro il cancro. Numerosi gli artisti presenti alla serata, ad ingresso gratuito e promossa anche da Em.Do Eventi Production, che abbraccia una causa solidale, ovvero la raccolta fondi dedicata all’acquisto di un pulmino per le attività quotidiane dei bambini ospiti presso la casa famiglia “L’Acero Rosso”, situata a Rocca di Botte, una frazione del comune di Carsoli in Abruzzo.Una rassegna formato famiglia, che si propone di dispensare una ricca dose di risate per ricordare la gioia di vivere con la quale Daniele contagiava tutti.