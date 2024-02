Sanremo 2024, Presidente Toti consegna la cittadinanza onoraria della Liguria ad Amadeus

Durante la conferenza stampa del venerdì il presidente Giovanni Toti ha consegnato la cittadinanza onoraria della Liguria ad Amadeus che si appresta a salutare il Festival di Sanremo dopo cinque edizioni consecutive: “Sono contento che regione Liguria sia presente a Sanremo in modo importante con una cartolina istituzionale che parla di amore, un sentimento antitetico rispetto alla guerra e la crisi in medioriente. Il palco di Sanremo è un modo per affrontare con il sorriso anche temi difficili come gli agricoltori”.Il conduttore sorridendo ha ringraziato: “Mi avete, anzi ci avete fatto sentire a casa e per questo vi posso solo dire grazie”. Oltre alla cittadinanza onoraria il conduttore gli ha donato anche un mortaio per fare il pesto.