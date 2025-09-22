Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:39
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Schlein: "Il governo sta smantellando la sanità pubblica, noi non ci stiamo"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Schlein: "Il governo sta smantellando la sanità pubblica, noi non ci stiamo"

La leader del Pd: "Per noi la sanità pubblica è ancora quella di Tina Anselmi che voleva una sanità universalistica per tutti".

(Prima Pagina News)
Lunedì 22 Settembre 2025
Catanzaro - 22 set 2025 (Prima Pagina News)

La leader del Pd: "Per noi la sanità pubblica è ancora quella di Tina Anselmi che voleva una sanità universalistica per tutti".

"Noi abbiamo indicato al governo dove prendere subito 5 miliardi per assumere medici e infermieri. Fino a qui non ci hanno ascoltato.

Il mio sospetto è che hanno un disegno, vogliono smantellare la sanità pubblica per lasciare più spazio a quella privata. E noi non ci stiamo perché per noi la sanità pubblica è ancora quella di Tina Anselmi che voleva una sanità universalistica per tutti".

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo stamani ad un incontro a Soveria Mannelli (Cz), in vista delle Regionali in Calabria.

"Quindi anche qui, in Calabria - ha proseguito Schlein - va assicurato la sanità pubblica universalistica, non quella a misura di portafoglio, per cui chi ha i soldi da solo va avanti.

Tra il 2023 e il 2024, le persone che in Italia rinunciano a curarsi sono aumentate da quattro milioni e mezzo a sei milioni. Perché la lista attesa è troppo lunga.

Se mancano i medici e gli infermieri questo accade, sono sottoposti a turni massacranti. Le liste d'attesa si allungano e succede a tanti di non riuscire a prenotare un esame, una visita. Allora qui bisogna subito mettere mano e mettere priorità alla sanità".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Elly Schlein
PPN
Prima Pagina News
sanità
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.