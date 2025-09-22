Schlein: "Il governo sta smantellando la sanità pubblica, noi non ci stiamo"

"Noi abbiamo indicato al governo dove prendere subito 5 miliardi per assumere medici e infermieri. Fino a qui non ci hanno ascoltato.

Il mio sospetto è che hanno un disegno, vogliono smantellare la sanità pubblica per lasciare più spazio a quella privata. E noi non ci stiamo perché per noi la sanità pubblica è ancora quella di Tina Anselmi che voleva una sanità universalistica per tutti".

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo stamani ad un incontro a Soveria Mannelli (Cz), in vista delle Regionali in Calabria.

"Quindi anche qui, in Calabria - ha proseguito Schlein - va assicurato la sanità pubblica universalistica, non quella a misura di portafoglio, per cui chi ha i soldi da solo va avanti.

Tra il 2023 e il 2024, le persone che in Italia rinunciano a curarsi sono aumentate da quattro milioni e mezzo a sei milioni. Perché la lista attesa è troppo lunga.

Se mancano i medici e gli infermieri questo accade, sono sottoposti a turni massacranti. Le liste d'attesa si allungano e succede a tanti di non riuscire a prenotare un esame, una visita. Allora qui bisogna subito mettere mano e mettere priorità alla sanità".