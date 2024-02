Smog a Torino: Chiamparino, Fassino e Appendino finiscono a giudizio

Alcuni ex amministratori del Comune di Torino e della Regione Piemonte sono finiti a processo, con l'accusa di non aver preso i provvedimenti adeguati per fronteggiare il problema dello smog nel capoluogo piemontese.Tra gli imputati ci sono anche l'ex Governatore Sergio Chiamparino e gli ex Sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino, citati direttamente a giudizio dai pm Vincenzo Pacileo e Gianfranco Colace con l'accusa di inquinamento ambientale.La prima udienza è fissata al prossimo 18 giugno.