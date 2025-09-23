Sondaggio SWG: Omicidio Kirk, gli italiani temono il clima d’odio

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 13:38
(Prima Pagina News)
Martedì 23 Settembre 2025
Roma - 23 set 2025 (Prima Pagina News)

Il 51% degli intervistati dall’istituto di ricerca triestino ritiene che l’omicidio dell’attivista americano è conseguenza di un’eccessiva contrapposizione tra destra e sinistra. Secondo il 45% non si devono applicare divieti a chi esprime posizioni molto radicali, per quanto non condivisibili.

"Il 45% degli italiani - rileva il Radar SWG - ritiene che non si debbano applicare divieti a chi esprime pensieri di questo genere, per quanto non condivisibili. Una quota simile, anche se leggermente inferiore, sostiene invece l'opportunità di censurare in qualche modo questo tipo di idee, in quanto pericolose. L'idea diffusa è che in Italia la libertà di espressione sia limitata, ma con motivazioni diverse a seconda dell'area politica: a destra si ritiene che le limitazioni nascano dalla pretesa di una superiorità valoriale e morale della cultura di sinistra, mentre nell'ambito progressista sono legate al condizionamento dei media, principalmente della Rai, da parte del Governo". (Fonte Radar SWG, valori espressi in %. Date di esecuzione: 17 - 19 settembre 2025. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni).

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

