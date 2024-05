Spettacolo: grandi news per Carmen Morello

Scrivere di lei è un piacere in quanto è una delle donne del mondo dello spettacolo più interessanti, belle, affascinanti, preparate e professionali. Stiamo parlando di Carmen Morello, attrice siciliana che vive a Roma da 22 anni, la sua città d’adozione, quella che più volte da ragazzina ha sognato e ha desiderato. Sarà lei la presentatrice ufficiale della nuova edizione della Napoli Fashion Week. Con la sua eleganza, la sua voce, il suo carisma, ci condurrà in un viaggio meraviglioso alla scoperta di creazioni artistiche e talenti.

Carmen Morello è attrice, ma anche conduttrice televisiva, ideatrice di tre format TV e amministratore unico della Carmen Morello Productions srls. Inizia come giornalista all'età di 16 anni e durante un’intervista conosce una giovane attrice che le propone di fare un provino per una compagnia teatrale, lei accetta e da quel momento nasce una grande passione per il teatro. Interpreta diversi ruoli in numerosi spettacoli teatrali e dopo il trasferimento a Roma inizia a studiare dizione e recitazione cinematografica con il suo grande amico e maestro Pino Ferrara, nel frattempo dopo una serie di provini viene scelta per recitare in un programma televisivo Rai come attrice, Al posto tuo con Paola Perego.

Dopo una serie di provini viene scelta per diversi ruoli in diverse fiction Rai. Tra le fiction più importanti ricordiamo Notte prima degli esami 82 Rai Uno, Sottocasa Rai Uno dove interpreta Nina Sormani agente segreto dei Carabinieri per un anno intero, Un medico in famiglia 6, Così è la vita, e poi diversi film per il cinema come Ostia Beach, Vento di Sicilia, Roma armata trent’anni dopo e diversi cortometraggi per i festival nazionali e internazionali. Nel frattempo inizia a condurre eventi di vario genere tra cui concorsi di bellezza nazionali, talent televisivi, salotti televisivi.

Dalla sua esperienza artistica nascono tre format di successo il primo fra tutti Chef per una Sera una gara a squadre di cucina, Artinscena salotto televisivo di arte cultura spettacolo moda e Reality Travellers programma televisivo dedicato agli amanti dei viaggi.

Numerose le puntate mandate in onda e tantissimi gli ospiti e i concorrenti che si sono alternati e provenienti da tutta Italia.

Per 10 anni è stata titolare dell’Accademia Spettacolo di Carmen Morello, attualmente è titolare di una scuola d'arte in collaborazione con Magic Dreams Entertainment dove si insegnano diverse materie artistiche e partecipano allievi di diverse età e provenienza. Numerose le partnership con artisti e produzioni televisive e cinematografiche tra cui la Lp Produzioni di Luciana Esposito Amendola con la quale ha già girato un cortometraggio dal titolo Incanto e prossimamente grandi novità. Carmen Morello oltre ad essere una artista poliedrica è un’imprenditrice ma soprattutto è una mamma, una mamma single che da sempre cerca di conciliare la famiglia con il lavoro. Amata per la sua schiettezza, per la sua capacità di andare sempre avanti nonostante tutto e tutti, ammirata per la sua grande forza e per il suo coraggio oltre che per il suo talento. Una donna che non si è mai arresa e mai lo farà, che della sua grande passione ne ha fatto un vero e proprio percorso di vita.

Il 23, 24 e 25 presenterà la Napoli Fashion Week a San Gregorio Armeno e indosserà uno splendido abito dell'Atelier Giulia di Volla. Il 25 maggio la chiusura della NFW al Complesso di San Domenico Maggiore dove si esibirà anche l'amica artista internazionale Vanessa Mini, cantautrice ospite recentemente anche ad Artinscena dove ha presentato il suo ultimo lavoro Ave Fenix che sta ottenendo grandi risultati nel panorama nazionale e internazionale. Sfileranno anche i giovani modelli e modelle della Carmen Morello Productions srls.

Sabato 18 maggio ha ricevuto il premio come miglior attrice nel corto Turannah da LP Produzioni all'LP Film Festival.