Sport: celebrati i 124 anni della Polisportiva Lazio

A 124 esatti dalla fondazione della Società sportiva Lazio, in Regione Lazio è stata celebrata la polisportiva più antica e più grande d’Europa, la Polisportiva Lazio.Una lunghissima storia iniziata il 9 gennaio del 1900 dal podismo ed estesa poi a tutte le altre discipline sportive, costellate da grandi imprese e nomi che sono diventati leggenda.Durane l’evento nella sala Tirreno della giunta regionale sono state consegnate delle targhe ricordo ad alcuni campioni della Polisportiva: Tommaso Wulzer, nuotatore paralimpico, testimone dell’impegno negli Special Olympics della S.S. Lazio; Giancarlo Guerrini, campione olimpionico di pallanuoto a Roma 1960; Antonio Buccioni, presidente della Polisportiva Lazio per il suo instancabile impegno nel diffondere i valori dello sport; la S.S. Lazio Marines American Football per la vittoria della Coppa Italia 2023; la SS Lazio nuoto under 18 Campioni d’Italia pallanuoto 2023; Adelmo Eufemi, ex calciatore, decano dei calciatori biancocelesti; la S.S. Lazio Hockey su Prato, Campione d’Italia Under 14 Femminile 2023.All’interno della sala, durante la cerimonia, c’è stata l’esposizione dei cimeli della Lazio, tra questi la bicicletta del campione Fausto Coppi e la maglia scudetto del 1974 di Luciano Re Cecconi."Il grande pregio della Polisportiva Lazio è stato quello di aver sempre coltivato lo sport per tutti e tutte le età, avendo la stessa cura per chi punta all’agonismo così come per chi desidera praticare per il proprio benessere e per vivere dei momenti di condivisione", dichiara l’assessore allo Sport, all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo."Ritengo inoltre – conclude l’assessore – estremamente apprezzabile il lavoro svolto a favore dell’inclusione nell’ambito dello sport paralimpico".