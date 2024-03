Super cantiere Amatrice, Nicolai (Reg. Lazio): "Pagina importante di buona amministrazione"

“Un’amministrazione che non lascia nessuno indietro. Oggi, grazie all’impegno dell’assessore alla Ricostruzione, Manuela Rinaldi, del presidente Francesco Rocca e al commissario Guido Castelli, la ricostruzione del centro storico di Amatrice fa un passo avanti.È stato il nostro impegno dal primo giorno, ridare alle zone colpite dal sisma la voglia di rinascita, con progetti all’altezza delle aspettative.Oggi con la firma del protocollo scriviamo una pagina importante di buona amministrazione, frutto di un impegno continuo dal giorno dell’insediamento. Un grande passo per tornare a far splendere uno dei borghi più caratteristici dell’Appennino centrale”.Lo ha dichiarato il consigliere della Regione Lazio, Michele Nicolai.