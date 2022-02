Taiwan: il Premier taiwanese chiede di aprire un’indagine sulla pattinatrice su ghiaccio che ha postato un video dove indossa una tuta con le insegne cinesi

Il premier di Taiwan Su Tseng-chang ha ordinato un'indagine su una pattinatrice di velocità taiwanese che ha postato un video di se stessa mentre indossa un'uniforme cinese poco prima dell'inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino.

Huang Yu-ting ha messo il video sulla sua pagina Instagram ma lo ha rimosso dopo aver attirato feroci critiche online a Taiwan, dove molte persone vedono la Cina, che rivendica l'isola come proprio territorio, come una grave minaccia alla loro libertà e stile di vita.

Huang, uno dei soli quattro atleti taiwanesi ai Giochi invernali, in seguito si difese su Facebook dicendo "lo sport è sport" e quando si compete tutti sono "buoni amici". Questi commenti hanno provocato ulteriore rabbia verso di lei a Taiwan.

In una dichiarazione di sabato, l'ufficio di Su ha detto che il premier credeva che le azioni di Huang erano "estremamente inappropriate" e ha chiesto che il ministero dell'istruzione e l'amministrazione dello sport di sua competenza affinché indaghino su di lei e dare una "punizione appropriata".

L'ufficio presidenziale di Taiwan ha aggiunto in una dichiarazione separata che ritiene l'indagine e la punizione siano "necessarie".

"I membri della squadra nazionale rappresentano il Paese nelle competizioni e non dovrebbero esserci parole o azioni controverse che danneggiano l'onore della Nazione", ha detto il portavoce del presidente Tsai Ing-wen, Xavier Chang.

Huang, che ha portato la bandiera della squadra alla cerimonia di apertura, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento ma parlando ai giornalisti a Pechino giovedì ha ribadito che l'uniforme le era stata data da un amico cinese.

Le Olimpiadi hanno solo aumentato le tensioni tra Taiwan e la Cina, anche se i Giochi dovrebbero mettere da parte la politica.

Il governo di Taiwan ha rimproverato la Cina venerdì per aver usato i Giochi per affermare le sue rivendicazioni di sovranità sull'isola, dicendo che il Paese aveva "gettato un'ombra" sullo spirito pacifico dell'evento per diffondere "propaganda".