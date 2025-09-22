Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:55
Teatro: Simone Cristicchi in Friuli con "Trieste 1954"

Appuntamenti dal 16 al 18 ottobre, alle ore 20:45, a Gemona, Cividale del Friuli e Tolmezzo.

(Prima Pagina News)
Lunedì 22 Settembre 2025
Udine - 22 set 2025 (Prima Pagina News)

Appuntamenti dal 16 al 18 ottobre, alle ore 20:45, a Gemona, Cividale del Friuli e Tolmezzo.

"Tutto è doppio a Trieste, come la “scontrosa grazia” nei versi di Saba", dice Simone Cristicchi nelle prime scene di Trieste 1954, spettacolo diretto da Paolo Valerio e prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per celebrare i 70 anni del ricongiungimento di Trieste all’Italia, in programma il 16 ottobre a Gemona, il 17 a Cividale e il 18 a Tolmezzo (inizio spettacoli, ore 20:45).

"È veloce e pratica, eppure a lungo immobilizzata. E poi, “a doppio tempo”. Con l’Italia liberata e Lei che per gli storici ha più liberazioni: dai nazifascisti, dalle truppe jugoslave, dagli angloamericani. L’Italia che festeggia la fine della guerra nel 1945, e lei che lo fa nove anni dopo, tornando italiana. E forse è questo che apprezzo di più dei triestini: che hanno imparato a vivere così (…) restando in piedi in mezzo alla bufera degli eventi, affrontando con coraggio i cambiamenti, le raffiche improvvise della Storia".

A ricostruire anche attraverso il sorriso questi nove anni di cui il resto d’Italia conosce poco, arriva in scena il personaggio di Persichetti – l’archivista romano di Magazzino 18 – che nel nuovo spettacolo vuol far visitare Trieste alla moglie Adele, imbattendosi in questa pagina di storia del tutto particolare. La rivive intersecando alla recitazione interessanti contributi video messi a disposizione dalla Rai FVG e da altri archivi storici e le musiche del M° Valter Sivilotti.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

