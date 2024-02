Terzo mandato, Toti: "Rischiamo lo scontro istituzionale, molti ventilano ricorsi"

“C’è una divaricazione tra centro e periferia molto pericolosa che sfiora lo scontro istituzionale, visti i ricorsi che molti stanno ventilando”.Inoltre, si “annulla ancora una volta la volontà elettorale. In un Paese dove già il Parlamento viene scelto in modo limitato dagli elettori, il fatto di non poter riconfermare i propri sindaci e i governatori con un voto popolare è qualcosa che io trovo limiti ulteriormente la dialettica tra il corpo elettorale e la politica di questo Paese”.E' quanto ha dichiarato il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ai microfoni di Radio24, in merito al no in Commissione Affari Costituzionali al Senato all'emendamento proposto dalla Lega sul terzo mandato.