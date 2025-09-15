Trentino: viene investita da un camion in val Rendena, morta 15enne promessa del pattinaggio su ghiaccio

Tragedia questa mattina in val Rendena, in Trentino: una 15enne è morta dopo essere stata investita da un camion.

L'incidente è avvenuto stamani alle 07:15 in località Giustino: secondo una prima ricostruzione, la ragazza è stata investita mentre era in attesa dell'autobus lungo la strada statale 239.

Sul posto si sono recate immediatamente due ambulanze e l'elisoccorso con il medico d'urgenza, ma per la ragazzina non c'è stato niente da fare. Presenti anche i Carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La vittima, Matilda Ferrari, era nota in val Rendena: era una giovane promessa del pattinaggio su ghiaccio, militante nella Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico.