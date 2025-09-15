Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:22
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Trentino: viene investita da un camion in val Rendena, morta 15enne promessa del pattinaggio su ghiaccio
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Trentino: viene investita da un camion in val Rendena, morta 15enne promessa del pattinaggio su ghiaccio

L'incidente si è verificato stamani alle 07:15.

(Prima Pagina News)
Lunedì 15 Settembre 2025
Trento - 15 set 2025 (Prima Pagina News)

L'incidente si è verificato stamani alle 07:15.

Tragedia questa mattina in val Rendena, in Trentino: una 15enne è morta dopo essere stata investita da un camion.

L'incidente è avvenuto stamani alle 07:15 in località Giustino: secondo una prima ricostruzione, la ragazza è stata investita mentre era in attesa dell'autobus lungo la strada statale 239.

Sul posto si sono recate immediatamente due ambulanze e l'elisoccorso con il medico d'urgenza, ma per la ragazzina non c'è stato niente da fare. Presenti anche i Carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La vittima, Matilda Ferrari, era nota in val Rendena: era una giovane promessa del pattinaggio su ghiaccio, militante nella Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

incidente
Matilda Ferrari
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.