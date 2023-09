Trento: alla Trentino Music Arena arriva il "Supereroi Tour" di Mr. Rain

Mr.Rain, artista con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, sul podio del Festival di Sanremo 2023 con il brano ‘Supereroi”, arriva domenica 24 settembre alla Trentino Music Arena. Il suo “Supereroi Tour” quest’estate, nelle oltre 20 date in giro per l’Italia, ha riscontrato un enorme successo di pubblico con tante date sold out.“Supereroi”, canzone con cui è arrivato sul podio di Sanremo, è tra i brani più ricercati e più popolari nelle piattaforme e sui social, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio; il video ha superato i 12 milioni di visualizzazioni.Ora, Mr.Rain è in radio con il singolo “La fine del mondo” insieme a Sangiovanni, certificato disco di platino. Il brano, è diventato uno dei brani della colonna sonora dell’estate.Il cantante, amato da un pubblico eterogeneo e trasversale, ha anche partecipato e firmato la musica del progetto cinematografico "A voce nuda", scritto dal regista Mattia Lobosco e da Niccolò Bottero, che vede nel cast Ginevra Francesconi, Andrea Delogu, Luigi Fedele, Julia Magrone, presentato nei giorni scorsi alla Mostra del Cinema di Venezia.Mr. Rain sarà a “Ragazzi in festa”, una giornata dedicata al contest “Gran Galà Baby Voice”, riservato a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni di età ripartiti in tre categorie (Baby, Junior e Senior), che vorranno provare a cimentarsi con le loro doti artistiche, canore e musicali.Lo scopo del contest vuole essere quello di valorizzare le doti creative dei partecipanti quale stimolo verso la conoscenza della professione del musicista. Un impegno che segue la programmazione proposta alla Trentino Music Arena.Ad organizzare il contest, in accordo con EDG Spettacoli e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, è Nove Eventi, società che organizza “Una Voce per l’Europa”, “Sanremo Rock”, “Baby Voice”, il “Gran Galà dei Festival”. Ci sarà un premio per tutti i giovani ragazzi concorrenti (regolamento sul sito https://www.babyvoice.it ), che oltre a partecipare al contest avranno l’opportunità di poter assistere gratuitamente al concerto di Mr. Rain.“Ragazzi in Festa” con il contest “Gran Galà Baby Voice” si terrà a partire dalle 15.00. Ingresso 5 euro in cassa o prevendita su https://bit.ly/MrRain_TrentinoMusicArena2023 . I bambini/ragazzi che partecipano al contest entrano gratuitamente.Il concerto di Mr. Rain alla Trentino Music Arena inizierà alle 19.30. Ingresso 5 euro in cassa o prevendita su https://bit.ly/MrRain_TrentinoMusicArena2023.All’interno dell’area sarà presente, con un altro accesso e ingresso, anche l’Oktoberfest Trento, che si terrà dal 15 settembre al 15 ottobre. Il parcheggio è adiacente all’area.In caso di parcheggio completo verrà attivato un servizio di bus navetta dal parcheggio del Palazzetto dello Sport, in via delle Ghiaie.Il concerto è organizzato da EDG Spettacoli con la partecipazione di Centro Servizi culturali Santa Chiara, Trentino Marketing, Trentino Eventi.