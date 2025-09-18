Trento: il Commissario del governo Fusiello incontra i Carabinieri

Questa mattina il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Prefetto Isabella Fusiello si è recato per la prima volta in visita presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di via Barbacovi, per porgere il suo saluto ai Comandanti dell’Arma in Provincia.

Accolto dal Comandante Provinciale, Col. Matteo Ederle, ha incontrato i Comandanti del Reparto Operativo, dell’Ufficio Comando e delle Compagnie presenti sul territorio.

Nel corso della visita il Comandante Provinciale ha avuto modo di illustrarle la struttura dell’Arma territoriale trentina, suddivisa in 6 distretti (le 6 Compagnie di Trento, Rovereto, Riva del Garda, Borgo Valsugana, Cles e Cavalese) da cui dipendono complessivamente le 73 Stazioni Carabinieri a cui fanno capo tutti i 166 Comuni del Trentino.

Considerata la capillarità con cui l’Arma è distribuita in questa provincia, l’occasione è stata proficua per fare un punto di situazione sul fronte della sicurezza sicuramente utile per poter raffinare le strategie necessarie a salvaguardare la salubrità del territorio trentino.

Il Col. Ederle ha ringraziato il Pref. Fusiello per la visita, assicurandogli la massima collaborazione di tutti gli 800 militari circa dell’Arma del Trentino oltre che la doverosa sinergia con le altre forze di polizia qui presenti.