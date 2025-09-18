Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:32
Trump: "Tra Usa e Regno Unito legame indistruttibile". Starmer: "Conclusi accordi per 250 miliardi"
Trump: "Tra Usa e Regno Unito legame indistruttibile". Starmer: "Conclusi accordi per 250 miliardi"

Il tycoon: "Faremo un altro passo importante con un accordo in scienza, tecnologia ed energia. Questo creerà una cooperazione tra privati, accademici e industria sull'intelligenza artificiale che ormai sta prendendo piede".

(Prima Pagina News)
Giovedì 18 Settembre 2025
Roma - 18 set 2025 (Prima Pagina News)

Il tycoon: "Faremo un altro passo importante con un accordo in scienza, tecnologia ed energia. Questo creerà una cooperazione tra privati, accademici e industria sull'intelligenza artificiale che ormai sta prendendo piede".

Quello tra Stati Uniti e Regno Unito è un "legame il cui valore è difficile da descrivere", che "oggi si è rafforzato ulteriormente". A dirlo è il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza di Chequers. "E' un legame indistruttibile", ha aggiunto il tycoon.

Gli accordi bilaterali raggiunti quest'oggi promuoveranno "un record" di investimenti fra "le due sponde dell'Oceano" per 250 miliardi di sterline, ha detto Starmer, ringraziando Trump.

"Adesso faremo un altro passo importante con un accordo in scienza, tecnologia ed energia e questo creerà una cooperazione tra il settore privato, il settore accademico e quello industriale, sull'intelligenza artificiale che ormai sta prendendo piede. Questo consentirà alle nostre nazioni di essere alla guida dell'innovazione", ha evidenziato il tycoon, aggiungendo che la nuova cooperazione sarà incentrata anche sull'energia nucleare: "Questo accordo aiuterà la nostra alleanza a dominare anche il futuro dell'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di energia per questo", ha evidenziato ancora Trump.

Questa mattina, il tycoon è stato ricevuto da Starmer con una calorosa stretta di mano. Ad accoglierlo, anche la moglie del premier laburista, Victoria, e il suono delle cornamuse all'ingresso, subito dopo essere sceso dall'auto che ha percorso il parco dei Chequers, dove l'elicottero presidenziale Marine One era atterrato.

I due leader si sono scambiati qualche parola, coperta dal rumore degli elicotteri, poi sono entrati nella residenza.

Ieri, salutando Re Carlo, Trump ha dichiarato che "è un grande gentleman e un grande Re". Poi, è partito a bordo della limousine presidenziale chiamata "Beast" per Chequers, per incontrare Starmer e i ministri chiave delle due amministrazioni. La limousine è arrivata in uno spazio aperto del parco di Windsor, dove ad attendere il Presidente c'era l'elicottero Marine One, che poi l'ha condotto fino alla residenza di campagna dei premier britannici, a circa 60 chilometri da Londra, nella contea del Buckinghamshire.

Prima di salutare definitivamente i reali, Trump e sua moglie Melania sono stati ritratti in una foto, accanto alla Coppia Reale. La first lady resterà ancora alcune ore nel castello, insieme alla Regina Camilla, fino alla conclusione del vertice di Chequers, poi si riunirà al marito per ripartire dall'aeroporto di Stansted a metà pomeriggio, a bordo dell'Air Force One, che farà ritorno negli Usa.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Donald Trump
Keir Starmer
PPN
Prima Pagina News
Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.