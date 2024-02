Tv: su Radio Roma la rubrica "Note Scarlatte" di e con Sergio Siciliano

Da mercoledì 14 febbraio Sergio Siciliano sarà ospite in diretta tv nel programma della giornalista Elisa Mariani "Non Solo Roma" alle ore 13.30, con la rubrica "Note Scarlatte".Sarà un viaggio nel mondo della violenza a 360° attraverso le testimonianze reali di chi ha vissuto e trasformato con coraggio e propositività i "suoi" momenti bui del dolore."Note Scarlatte" è la voce dalle note ruvide di chi trasforma il rosso scarlatto del dolore in una forza caleidoscopica. Ospite della prima puntata sarà l'attrice Ottavia Fusco Squitieri.Radio Roma è sul canale 14 del Digitale Terrestre nel Lazio; canale 222 nel Resto d’Italia - Numero WhatsApp per la diretta: 320.2393833