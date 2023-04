Tv: su Rai YoYo e RaiPlay arriva "Kapuf, piccolo mostro", prima sitcom Rai per bambini

Arriva su Rai Yoyo e RaiPlay la prima sitcom italiana pensata interamente per i più piccoli. Si tratta di “Kapuf. Piccolo Mostro” che debutterà lunedì 17 aprile, e che sarà in onda tutti i giorni, alle ore 13 e alle 18.50 su Rai Yoyo, oltre a essere disponibile su RaiPlay. La prima sitcom per bambini italiana, con riprese dal vivo e animazione, ambientata in una famiglia: l’avventura inizia quando la piccola Kiki, di cinque anni, si accorge che il suo peluche favorito è in realtà un simpatico alieno.Una serie per bambini in 26 puntate coprodotta da Rai Kids, con il Centro di Produzione Rai di Torino, e dalla società Showlab con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, per la regia di Davide Vavalà e Stefania Gallo, rivolta al pubblico dei più piccini e alle loro famiglie.Protagonista Kapuf, un alieno del Duemila, che tutti credono un semplice pupazzo. Tutti tranne Kiki, la sua piccola amica di cinque anni, pronta ad introdurlo tra le complessità della vita sulla Terra.Kapuf è un essere alieno dalla pelle viola, poco più alto della bambina, con due occhioni neri e delle lunghe appendici luminose che gli pendono dalla testa come strambi capelli.Scoperta, amicizia, tenerezza, curiosità, affetto, amore, famiglia, avventure sono gli ingredienti della serie, che si caratterizza anche per la straordinaria innovazione tecnologica utilizzata nelle riprese.La recitazione degli attori e dell’alieno, infatti, è stata compiuta in simultanea grazie alla tecnologia di motion capture in 3D CGI.La piccola Kiki vive con i genitori e la nonna, in una casa allegra e colorata, che ben presto ospiterà anche un fratellino.