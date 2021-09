Ue, Gentiloni “Abbiamo strumenti per guidare trasformazioni globali”

La dichiarazione del commissario all' Economia.

"Non ci sono alibi. Abbiamo gli strumenti per interpretare e guidare queste trasformazioni globali compatibili con i valori europei. E laddove questi strumenti non sono sufficientemente sviluppati, niente ci impedisce di farlo. E' stato cosi' per i Piani di rilancio e riforma, strumenti inediti e straordinari, che abbiamo messo in campo rapidamente. Puo' essere cosi' in altri ambiti, laddove vi sia una forte volonta' politica. Deve essere cosi', pensando all'Afghanistan e a altri scenari geopolitici".Lo dichiara il il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo messaggio al seminario dell'Istituto di Studi Federalisti per le celebrazioni dell'80mo anniversario del manifesto di Ventotene.