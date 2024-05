Unical, alla guida del Dipartimento di Matematica e Informatica rimane Gianluigi Greco

Si è trattato di un turno di elezioni suppletive, indetto ai sensi dell'art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l'allineamento della durata dei mandati direttoriali (per i dipartimenti in scadenza entro il 1° novembre 2024) a quella dei mandati senatoriali.

Per questo motivo Gianluigi Greco resterà in carica fino al 31 ottobre 2025. Gianluigi Greco è oggi professore ordinario di Informatica presso l’Università della Calabria, lo è dal 1° novembre 2017, e qui ricopre dal 2018 il ruolo di Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica. Nessuno meglio di lui, dunque, avrebbe potuto svolgere bene questo lavoro di coordinamento di studiosi e scienziati reclutati nei migliori centri di ricerca italiani.Tra i suoi docenti oggi c'è anche il prof. Georg Gottlob, l'uomo che viene considerato uno dei padri assoluti dell'AI e che un anno fa è venuto in Calabria per insegnare i mille segreti del suo mondo agli studenti del Campus di Arcavacata. Una sfida, forse per lui, una sfida a se stesso, ma per la Calabria è stata la più grande conquista accademica che si potesse immaginare di fare.

Dal gennaio 2022 il prof. Gianluigi Greco è anche Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA), che è l’Associazione scientifica di riferimento nel settore, fondata nel 1988 e cui afferiscono oltre 1500 professori e ricercatori di Università e centri di ricerca pubblici e privati. Ma già nel 2014 era stato Invited Professor all’Università Parigi-Dauphine, e dal 2007 al 2008, Associato di Ricerca presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Un genio, dicono i suoi studenti sulle colline di Arcavacata, che non lascia nulla al caso e che ha fatto della ricerca la sua mission esclusiva, dimostrando nei fatti come si possa fare ricerca di altissimo livello anche in Calabria nel chiuso di un laboratorio su cui nessuno dieci anni avrebbe scommesso un solo centesimo.

Direttore dell'Unità di Ricerca CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica dell'Università della Calabria (triennio 2018-2021), è anche Vicecoordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica dell’Università della Calabria, e Coordinatore della Ricerca del Presidio della Qualità di Ateneo dal 2015 al 2017.

Ma non solo questo. Il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria è inoltre membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA), anche questo un ruolo di altissimo prestigio scientifico, e membro del comitato editoriale di numerose riviste di informatica ma è soprattutto Associate Editor della rivista Artificial Intelligence Journal.

Il riconoscimento forse più bello e più solenne gli è arrivato il giorno della sua elezione alla guida del Dipartimento di Matematica e Informatica dal suo predecessore, oggi Magnifico Rettore dell’Unical Nicola Leone: “Il professore Gianluigi Greco ha un altissimo profilo scientifico che coniuga mirabilmente con grandi capacità organizzative e gestionali, ha lo ‘skill’ ideale per ricoprire il ruolo. Consentitemi di esprimere anche la mia soddisfazione personale per una transizione che avviene in piena condivisione e continuità, visto che il professor Greco afferisce al mio stesso gruppo di ricerca in AI, e ha significativamente contribuito al mio mandato. Il notevole consenso elettorale – aggiungeva in quella occasione il Rettore Nicola Leone- conferma che il Dipartimento ha apprezzato il lavoro svolto e ha condiviso pienamente il nostro progetto di sviluppo. Sono certo che il professor Greco condurrà magistralmente il Dipartimento, guidandolo al raggiungimento di mete ancor più prestigiose».

Con all’attivo oltre 200 pubblicazioni scientifiche nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, credo che il suo record personale sia legato oggi ai premi conquistati sul campo, alcuni dei quali di massimo prestigio internazionale, e che hanno portato il nome dell’Università della Calabria dove lui stesso si è laureato il 20 ottobre del 2010 in ogni parte del mondo: l’AAIA Fellowship (2022), l’EurAI Fellowship (2020), l’IJCAI Distinguished Paper Award (2018), il Kurt Gödel Fellowship Award (2014), il Marco Somalvico Award (2009) e l’IJCAI-JAIR Best Paper Award (2008).

In tutti questi anni ha scritto moltissimo sui risultati del suo lavoro di laboratorio e il mondo accademico italiano lo conosce oggi come Co-autore di oltre 130 lavori scientifici pubblicati su riviste e conferenze internazionali di riconosciuto prestigio nella comunità che si occupa di Intelligenza Artificiale, il Journal of the ACM, SIAM Journal on Computing, ACM Transactions on Computation Theory, ACM Transactions on Database Systems, ACM Transactions on Computational Logics, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, Journal of Computer and System Sciences, Artificial Intelligence, Journal of Artificial Intelligence Research e IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Questa parte forse vi annoierà un poco, ma agli esperti di intelligenza artificiale e di ricerca internazionale dice invece moltissimo. Gianluigi Greco è infatti autore di numerosi studi scientifici nell’ambito dell’intelligenza artificiale in ambiti molto diversi:lo studio dei fondamenti logici e teorici sottostanti lo sviluppo di sistemi intelligenti; i modelli formali per agenti competitivi e cooperativi; l’individuazione di isole di trattabilità per problemi di soddisfacibilità di vincoli; e infine lo sviluppo di tecniche di reasoning e machine learning.

Siamo ai massimi livelli della pubblicistica scientifica di settore.

Parallelamente alle attività scientifiche, ha coordinato numerose iniziative con partnership industriali focalizzate sull’impiego di tecnologie di Intelligenza Artificiale e ha promosso diverse iniziative di start-up. Ha partecipato al gruppo di lavoro AGENAS per la definizione della piattaforma nazionale di Intelligenza Artificiale per le cure primarie, ed è attualmente membro del comitato etico del progetto PRO.DI.GI.T del MEF per l’adozione di strumenti innovativi per le attività dei giudici tributari.

È responsabile delle attività di trasformazione digitale e trasferimento tecnologico dell’ecosistema Tech4You per l’innovazione in Calabria e Basilicata, ed è membro del comitato scientifico e dell’advisory board di diversi poli per l’innovazione e fondi di investimento focalizzati su tecnologie digitali. Dal 05/07/2005, socio (fondatore) di Artémat Srl, azienda incubata presso il centro servizi TechNest dell’Università della Calabria. Dal 22/12/2011, socio (fondatore) di IDUM Srl, spin-off dell'Università della Calabria.

Un curriculum di tutto rispetto, che a Palazzo Chigi non poteva passare inosservato e che ancora una volta riporta i colori dell’Università della Calabria all’attenzione internazionale. Che dire di più? Buon lavoro prof.