Università, Zingaretti (Pd): "Su caro affitti, governo dia risposte concrete"

"Abbiamo depositato, insieme ai colleghi del Pd Irene Manzi, Matteo Orfini e Mauro Berruto, un'interrogazione per chiedere al Ministro Bernini come intenda intervenire sul tema del caro affitti e degli alloggi universitari".Così il deputato del Pd, Nicola Zingaretti."Sono mesi che le studentesse e gli studenti denunciano l'emergenza e sta per cominciare il nuovo anno accademico. L'accesso ai gradi più alti degli studi è un diritto sancito dalla nostra Costituzione e non può esserci una discriminazione nei confronti di chi non ha sufficienti mezzi economici.Il governo dia risposte concrete", ha concluso l'ex Governatore del Lazio.