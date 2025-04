Usa: nel primo trimestre Pil a -0,3%. Trump: "Colpa di Biden, avremo il boom"

Nel primo trimestre di quest'anno, l'economia degli Stati Uniti ha registrato una contrazione dello 0,3%. E' quanto emerge dalle stime diffuse dal Bureau of economic analysis. Gli analisti attendevano una crescita dello 0,4%. Nell'ultimo trimestre del 2024, era stato registrato un aumento del 2,4%.

Questo rallentamento riflette un aumento delle importazioni e un calo della spesa pubblica, bilanciati soltanto in parte da maggiori investimenti, consumi ed esportazioni.

L'indice dei prezzi per gli acquisti interni è aumentato del 3,4%, mentre l'indice Pce registra il +3,6%, in aumento rispetto al +2,4% rispetto allo scorso trimestre.

“Questa è la borsa di Biden, non la mia. Io sono entrato in carica il 20 gennaio”, ha scritto Trump sul suo social Truth, rivendicando l’effetto positivo dei dazi, che, secondo lui, “presto inizieranno a entrare in vigore”, facendo sì che le aziende tornino negli Stati Uniti “in numeri record”.

“Il nostro Paese sarà in boom”, ha scritto ancora il tycoon, evidenziando, però, che “serve pazienza” per superare “l’overhang di Biden”. “Non ha nulla a che vedere con le tariffe, ma con i cattivi numeri che ci ha lasciato. Quando inizierà il boom sarà come mai prima d’ora”, ha concluso Trump.