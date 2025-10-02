Verona: al via Veronext, il futuro tra ispirazione e comunità

Il 4 e 5 ottobre Verona ospiterà la prima edizione di “Veronext – Il Futuro tra Ispirazione e Comunità”, un’iniziativa promossa da Veronext.

L’evento è organizzato da Fevoss Verona Santa Toscana, in collaborazione con MultiCO Coworking e con il patrocinio della Circoscrizione 1^.

L’evento nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo e la collaborazione tra cittadini, comunità, imprese e istituzioni, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della trasformazione digitale e della sostenibilità ambientale e sociale.

Veronext intende valorizzare il quartiere di Veronetta, luogo in cui tradizione e innovazione convivono e si rafforzano reciprocamente. Non a caso, il nome stesso del festival nasce dalla fusione tra Veronetta e Next, richiamando ciò che guarda al futuro e all’evoluzione.

“Questi appuntamenti rappresentano non solo un'opportunità di confronto e aggiornamento sulle soluzioni tecnologiche più avanzate, ma sono anche uno stimolo concreto all'adozione di pratiche sostenibili e responsabili in ogni ambito della vita pubblica e privata. L'impegno a promuovere la transizione digitale è oggi centrale nella strategia a lungo termine per la crescita inclusiva e per il benessere della nostra comunità” sottolinea Andrea Avanzi, Consigliere e Presidente della Commissione V Sociale, Salute, Terzo settore, Famiglie e Tempo libero della Circoscrizione 1^.

Durante il weekend si terranno conferenze, workshop e incontri tematici dedicati al digitale, all’intelligenza artificiale, alla sostenibilità e alle competenze del futuro. Il programma prevede anche attività formative e laboratori esperienziali, pensati per adulti e bambini, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e partecipazione attiva. Non mancheranno spazi dedicati all’artigianato e all’handmade, con esposizioni e mercatini. Saranno inoltre organizzati momenti di networking tra imprese, startup e pubblica amministrazione, insieme a iniziative culturali e musicali, street food e pranzi solidali, per valorizzare la dimensione comunitaria e inclusiva dell’evento.

Grazie al coinvolgimento della Rete HUBitat, Veronext pone al centro il ruolo dei territori nell’ecosistema dell’innovazione: borghi, scuole, enti e imprese diventano protagonisti di una rete nazionale che guarda al futuro con coraggio e concretezza.

Veronext rappresenta un’occasione per avvicinare il mondo dell’innovazione e della sostenibilità ai cittadini e per costruire nuove sinergie tra diversi attori sociali ed economici.